https://ria.ru/20201004/karabakh-1578175442.html

Меркель провела телефонный разговор с Пашиняном

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном призвала к прекращению огня в Нагорном Карабахе и поддержала заявление... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T11:52

2020-10-04T11:52

2020-10-04T14:33

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

эммануэль макрон

дональд трамп

ангела меркель

владимир путин

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<strong>БЕРЛИН, 4 окт — РИА Новости.</strong> Канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> в телефонном разговоре с премьером Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a> призвала к прекращению огня в Нагорном Карабахе и поддержала заявление лидеров Минской группы ОБСЕ.Ранее лидеры России, США и Франции — стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий."В центре беседы был вновь конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Канцлер выразила обеспокоенность продолжающимися столкновениями и растущим числом жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны немедленно прекратить столкновения и начать переговоры. Она полностью поддержала заявление сопредседателей Минской группы (Франция, Россия, США) от 1 октября", — сообщила журналистами заместитель официального представителя кабмина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Ulrike_Demmer/" target="_blank" data-auto="true">Ульрике Деммер</a>.Меркель также высказалась за то, чтобы было согласовано гуманитарное перемирие для оказания помощи солдатам.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

Арсений Новиков Уже мало кого интересует, что думает Бабушка перед выходом на пенсию. 18

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, никол пашинян, эммануэль макрон, дональд трамп, ангела меркель, владимир путин, в мире