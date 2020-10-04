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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201004/karabakh-1578175442.html
Меркель провела телефонный разговор с Пашиняном
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном призвала к прекращению огня в Нагорном Карабахе и поддержала заявление... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T11:52
2020-10-04T14:33
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
эммануэль макрон
дональд трамп
ангела меркель
владимир путин
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<strong>БЕРЛИН, 4 окт — РИА Новости.</strong> Канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> в телефонном разговоре с премьером Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a> призвала к прекращению огня в Нагорном Карабахе и поддержала заявление лидеров Минской группы ОБСЕ.Ранее лидеры России, США и Франции — стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий."В центре беседы был вновь конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Канцлер выразила обеспокоенность продолжающимися столкновениями и растущим числом жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны немедленно прекратить столкновения и начать переговоры. Она полностью поддержала заявление сопредседателей Минской группы (Франция, Россия, США) от 1 октября", — сообщила журналистами заместитель официального представителя кабмина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Ulrike_Demmer/" target="_blank" data-auto="true">Ульрике Деммер</a>.Меркель также высказалась за то, чтобы было согласовано гуманитарное перемирие для оказания помощи солдатам.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
Уже мало кого интересует, что думает Бабушка перед выходом на пенсию.
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, никол пашинян, эммануэль макрон, дональд трамп, ангела меркель, владимир путин, в мире

Меркель провела телефонный разговор с Пашиняном

11:52 04.10.2020 (обновлено: 14:33 04.10.2020)
 
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 окт — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном призвала к прекращению огня в Нагорном Карабахе и поддержала заявление лидеров Минской группы ОБСЕ.
Ранее лидеры России, США и Франции — стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Еще одна Сирия. К чему приведет война в Карабахе
"В центре беседы был вновь конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Канцлер выразила обеспокоенность продолжающимися столкновениями и растущим числом жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны немедленно прекратить столкновения и начать переговоры. Она полностью поддержала заявление сопредседателей Минской группы (Франция, Россия, США) от 1 октября", — сообщила журналистами заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
Меркель также высказалась за то, чтобы было согласовано гуманитарное перемирие для оказания помощи солдатам.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
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Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Осколки мирной жизни: последствия обстрелов в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

Женщина показывает выбитые окна в результате обстрелов общины Иванян Нагорного Карабаха
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Одна из ракет попала в жилой дом.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

Мужчина показывает дом, поврежденный в результате обстрела по общине Иванян Нагорного Карабаха
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

Поврежденный дом в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

Поврежденная крыша в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха.
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
 
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