https://ria.ru/20201004/karabakh-1578171671.html

Армения заявила, что не ведет обстрел населенных пунктов Азербайджана

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что с территории Армении огонь по Азербайджану не ведется. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T10:18

2020-10-04T10:18

2020-10-04T10:21

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577932337_0:46:850:524_1400x0_80_0_0_829c66c29e0c7f280a9762d2a25652b4.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что с территории Армении огонь по Азербайджану не ведется."Министерство обороны Армении официально сообщает, что с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не ведется никакого огня", - написала Степанян в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3298434533526017" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Ранее пресс-секретарь президента Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что в воскресенье в ответ на обстрел Степанакерта был уничтожен военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире