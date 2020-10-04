https://ria.ru/20201004/karabakh-1578171289.html
Глава НКР заявил об обстреле Степанакерта из систем "Полонез" и "Смерч"
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что Азербайджан обстреливает Степанакерт реактивными системами залпового огня... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T10:02
2020-10-04T10:02
2020-10-04T10:32
араик арутюнян
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
степанакерт
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости.</strong> Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> заявил, что Азербайджан обстреливает Степанакерт реактивными системами залпового огня "Полонез" и "Смерч""Несмотря на все предупреждения, террористическая армия Азербайджана продолжает обстреливать мирное население Степанакерта, используя РСЗО "Смерч" и "Полонез", - написал Арутюнян в <a href="https://www.facebook.com/ArayikHarutyunian/posts/616440982386612" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Ранее власти Карабаха заявили, что военные объекты в крупных азербайджанских городах стали мишенью Армии обороны после обстрела Степанакерта и призвали население покинуть эти города во избежание возможных потерь.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
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азербайджан
армения
нагорный карабах
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
араик арутюнян, азербайджан, армения, нагорный карабах, степанакерт, в мире