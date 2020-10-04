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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201004/karabakh-1578171108.html
НКР заявила об уничтожении азербайджанского военного аэродрома в Гяндже
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что Армия обороны нанесла удары по военным объектам в азербайджанских городах и уничтожила военный... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T09:53
2020-10-04T11:12
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
гянджа
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости.</strong> Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что Армия обороны нанесла удары по военным объектам в азербайджанских городах и уничтожила военный аэродром.Он призвал жителей азербайджанских городов покинуть их, отметив, что военные объекты в этих городах стали мишенью для Армии обороны НКР после того, как азербайджанские военные обстреляли Степанакерт. Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, заявило об обстреле Гянджи со стороны Вооруженных сил Армении. Кроме того, добавили в ведомстве, обстрелу подвергаются города Тертер и Горадиз в Физулинском районе.Ранее сообщалось, что в центре Степанакерта прогремели несколько взрывов. По словам президента Нагорного Карабаха, азербайджанская армия обстреливает город из систем "Смерч" и "Полонез".Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию конфликта, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
Ой, зря они на Гянджу замахнулись... это не просто второй по величине город Азербайджана.
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сердце болит?
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
гянджа
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, гянджа, в мире

НКР заявила об уничтожении азербайджанского военного аэродрома в Гяндже

09:53 04.10.2020 (обновлено: 11:12 04.10.2020)
 
© РИА НовостиПоследствия удара в Гяндже на западе Азербайджана
Последствия удара в Гяндже на западе Азербайджана - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что Армия обороны нанесла удары по военным объектам в азербайджанских городах и уничтожила военный аэродром.

"Военный аэродром в Гяндже взлетел на воздух", — написал в Facebook пресс-секретарь президента Карабаха Ваграм Погосян.

Он призвал жителей азербайджанских городов покинуть их, отметив, что военные объекты в этих городах стали мишенью для Армии обороны НКР после того, как азербайджанские военные обстреляли Степанакерт.
Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, заявило об обстреле Гянджи со стороны Вооруженных сил Армении. Кроме того, добавили в ведомстве, обстрелу подвергаются города Тертер и Горадиз в Физулинском районе.
Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Еще одна Сирия. К чему приведет война в Карабахе
Ранее сообщалось, что в центре Степанакерта прогремели несколько взрывов. По словам президента Нагорного Карабаха, азербайджанская армия обстреливает город из систем "Смерч" и "Полонез".
Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию конфликта, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
Осколки мирной жизни: последствия обстрелов в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

Женщина показывает выбитые окна в результате обстрелов общины Иванян Нагорного Карабаха
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Одна из ракет попала в жилой дом.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

Мужчина показывает дом, поврежденный в результате обстрела по общине Иванян Нагорного Карабаха
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

Поврежденный дом в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

Поврежденная крыша в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха.
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертАзербайджанГянджаВ мире
 
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