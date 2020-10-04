https://ria.ru/20201004/karabakh-1578171108.html

НКР заявила об уничтожении азербайджанского военного аэродрома в Гяндже

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что Армия обороны нанесла удары по военным объектам в азербайджанских городах и уничтожила военный... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T09:53

2020-10-04T09:53

2020-10-04T11:12

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

гянджа

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости.</strong> Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что Армия обороны нанесла удары по военным объектам в азербайджанских городах и уничтожила военный аэродром.Он призвал жителей азербайджанских городов покинуть их, отметив, что военные объекты в этих городах стали мишенью для Армии обороны НКР после того, как азербайджанские военные обстреляли Степанакерт. Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, заявило об обстреле Гянджи со стороны Вооруженных сил Армении. Кроме того, добавили в ведомстве, обстрелу подвергаются города Тертер и Горадиз в Физулинском районе.Ранее сообщалось, что в центре Степанакерта прогремели несколько взрывов. По словам президента Нагорного Карабаха, азербайджанская армия обстреливает город из систем "Смерч" и "Полонез".Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию конфликта, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

Topnect Ой, зря они на Гянджу замахнулись... это не просто второй по величине город Азербайджана. 147

Янна Саргсян сердце болит? 73

62

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

гянджа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, гянджа, в мире