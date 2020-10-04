https://ria.ru/20201004/karabakh-1578170909.html

Ереван заявил, что под обстрел в Степанакерте попали гражданские объекты

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил в воскресенье, что Баку обстреливает гражданские объекты в столице непризнанной Нагорно-Карабахской... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T09:37

2020-10-04T09:37

2020-10-04T09:37

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости.</strong> Представитель минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> сообщил в воскресенье, что Баку обстреливает гражданские объекты в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республике – Степанакерте."В данный момент в Степанакерте вновь под обстрелом оказались гражданские объекты", - написал Ованнисян в <a href="https://www.facebook.com/arcrun" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире