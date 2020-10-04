https://ria.ru/20201004/karabakh-1578169366.html

В центре Степанакерта прогремела серия сильных взрывов

Несколько сильных взрывов прогремели в центре Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T08:35

2020-10-04T08:35

2020-10-04T09:34

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578140716_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_9ef8450b6fffd2c1f44821330cbceca4.jpg

<strong>СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 4 окт — РИА Новости.</strong> Несколько сильных взрывов прогремели в центре <a href="https://ria.ru/location_Stepanakert" target="_blank">Степанакерта</a>, передает корреспондент РИА Новости.После каждого взрыва был слышен характерный звук разлетающихся осколков.Какие цели поражены, пока неизвестно.МИД непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявил, что город подвергся обстрелу со стороны армии <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>.Ранее сообщалось, что в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> включили сирену воздушной тревоги, очевидцы заявили, что слышали взрывы за городом.При этом ночь прошла спокойно, сирену не включали, не было и обстрелов.Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

15

нагорный карабах

степанакерт

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, степанакерт, в мире