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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201004/karabakh-1578169366.html
В центре Степанакерта прогремела серия сильных взрывов
Несколько сильных взрывов прогремели в центре Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T08:35
2020-10-04T09:34
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
степанакерт
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 4 окт — РИА Новости.</strong> Несколько сильных взрывов прогремели в центре <a href="https://ria.ru/location_Stepanakert" target="_blank">Степанакерта</a>, передает корреспондент РИА Новости.После каждого взрыва был слышен характерный звук разлетающихся осколков.Какие цели поражены, пока неизвестно.МИД непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявил, что город подвергся обстрелу со стороны армии <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>.Ранее сообщалось, что в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a> включили сирену воздушной тревоги, очевидцы заявили, что слышали взрывы за городом.При этом ночь прошла спокойно, сирену не включали, не было и обстрелов.Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
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нагорный карабах
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нагорный карабах, степанакерт, в мире

В центре Степанакерта прогремела серия сильных взрывов

08:35 04.10.2020 (обновлено: 09:34 04.10.2020)
 
© Фото : НКР ИнфоЦентр/Давид Каграманян Последствия обстрела Степанакерта. 2 октября 2020
Последствия обстрела Степанакерта. 2 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© Фото : НКР ИнфоЦентр/Давид Каграманян
Читать ria.ru в
СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 4 окт — РИА Новости. Несколько сильных взрывов прогремели в центре Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости.
После каждого взрыва был слышен характерный звук разлетающихся осколков.
Какие цели поражены, пока неизвестно.
МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил, что город подвергся обстрелу со стороны армии Азербайджана.
Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Еще одна Сирия. К чему приведет война в Карабахе
Ранее сообщалось, что в Степанакерте включили сирену воздушной тревоги, очевидцы заявили, что слышали взрывы за городом.
При этом ночь прошла спокойно, сирену не включали, не было и обстрелов.
Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахСтепанакертВ мире
 
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