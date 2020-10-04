https://ria.ru/20201004/karabakh-1578167207.html

Ереван показал кадры отступления азербайджанского подразделения

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала в Facebook кадры боев в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T02:02

2020-10-04T02:02

2020-10-04T09:30

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Пресс-секретарь Министерства обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян опубликовала в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3295788860457251" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook </a>кадры боев в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.В ролике видны удары по азербайджанской технике, а также передвижение большой группы военных.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе военных действий в 1992-1994 годах <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>. Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвинили друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезд из страны.Президент Азербайджана ввел в республике комендантский час, объявил частичную мобилизацию, а также военное положение в ряде городов и регионов.

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577919668.html

Остапенко Юлия Пашинян своими заявлениями что Карабах часть Армении завёл переговоры с Азербайджаном в тупик. А теперь Пашинян хочет чтобы Россия военным путем решила проблему Армении за Пашиняна. Но у России нет причин воевать с Азербайджаном, поскольку Нагорный Карабах всеми признан частью Азербайджана. Следовательно всё происходящее внутреннее дело Азербайджана. Попытки Пашинина втянуть Россию в войну это подлость. 101

Ars Markov Ничего не понятно опять! У армян нет времени обрабатывать и пояснять видеоролики. Поэтому просто выкладывают не обработанные ролики без пояснения в рамках информационной войны. Хотя все реально понимают , что инициатива на стороне Азербайджана сейчас. 78

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нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире