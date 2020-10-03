https://ria.ru/20201003/ukraina-1578137788.html

В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины

Арест акций ведущего украинского производителя авиационных двигателей "Мотор Сич" нанес реальный удар по обороноспособности Украины. С таким заявлением, как... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T02:19

2020-10-03T02:19

2020-10-03T02:19

ситуация на украине

112 украина

вячеслав богуслаев

мотор сич

служба безопасности украины

юрий пилипенко

киев

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Арест акций ведущего украинского производителя авиационных двигателей "<a href="http://ria.ru/organization_Motor_Sich/" target="_blank" data-auto="true">Мотор Сич</a>" нанес реальный удар по обороноспособности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. С таким заявлением, как сообщает <a href="https://112.ua/" target="_blank">"112 Украина"</a> выступил член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко. В 2017 году контрольный пакет акций "Мотор Сичи" перешел к китайским компаниям, после чего они были арестованы по решению суда.<a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Pilipenko/" target="_blank" data-auto="true">Пилипенко</a> также добавил, что, по его мнению, блокирование <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> деятельности завода является вредительством и диверсией.Два года назад Служба безопасности <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/">Украины</a> заподозрила бывшего президента и генерального конструктора "Мотор Сичи" <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Boguslaev/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Богуслаева</a> в незаконной продаже более 50 процентов акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_bezopasnosti_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">СБУ</a> арестовал акции. В ведомстве тогда сообщили, что представители иностранных государств "вопреки украинскому законодательству" приобрели контрольный пакет акций компании, оформленный на шесть офшорных компаний и физическое лицо. В СБУ предположили, что новые владельцы хотели предпринять попытку уничтожения предприятия. "Мотор Сич" производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки.

https://ria.ru/20200814/1575766483.html

Alex Capilat Обороноспособность и Украина в одном предложении? Уже на анекдом похоже...😂😂😂 55

Петр Грин "Украина могла бы купить "17 новейших французских кораблей с системами вооружения; 26 самых современных танков в Украине — "Оплот"; более 23 вертолетов Н-125; более 100 новейших бронетранспортеров БТР-4"... Не многовато ли на 500 млн?! 38

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киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, 112 украина , вячеслав богуслаев, мотор сич, служба безопасности украины, юрий пилипенко, киев, украина, в мире