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Роскачество обнаружило избыток антибиотика в плавленом сыре
Роскачество повторно исследовало семь торговых марок плавленых сыров, а также продукцию нового производителя, рейтинг одного товара обнулен из-за превышения... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T09:30
2020-10-03T09:30
россия
роскачество
еда
общество
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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачество</a> повторно исследовало семь торговых марок плавленых сыров, а также продукцию нового производителя, рейтинг одного товара обнулен из-за превышения допустимых норм по антибиотикам, следует из <a href="https://rskrf.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">материалов организации</a>.Роскачество указывает, что в составе сыра одной торговой марки был обнаружен антибиотик левомицетин, количество которого было выше допустимых норм техрегламента "О безопасности молока и молочной продукции". "Также экспертами были зафиксированы замечания по массовой доле белка и лактозы, величине рН и маркировке. Недостоверность маркировки связана с тем, что фактические значения содержания белка и жира ниже заявленных", - говорится в сообщении.Первое исследование в категории пастообразных плавленых сыров проводилось в 2019 году. Теперь были повторно исследованы плавленые сыры семи торговых марок, уже присутствовавших в рейтинге, а также продукция еще одного, нового производителя. Обновленный список участников рейтинга включает 21 торговую марку."Практически во всех исследованных сырах белка меньше, чем установлено опережающими требованиями стандарта Роскачества, а лактозы, наоборот, больше", - отмечается в сообщении. Кроме того, единичные замечания были связаны с избытком влаги, достоверностью маркировки, органолептикой и высоким уровнем pH."Величина pH — физико-химический показатель, говорящий о том, какое сырье было использовано при приготовлении сыра. Если сырье — творог, сухое молоко, казеинаты, то уровень pH выше (нужно больше солей-плавителей), если сырье — зрелый сыр, то pH меньше", - пояснили в организации.Роскачество отмечает, что производители сыров трех торговых марок учли предыдущие замечания и исправили недостатки в органолептике и содержанию жира в сухом веществе. Новый производитель составил им достойную конкуренцию; между тем, еще две торговых марки почти не продвинулись в баллах, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200928/yogurt-1577863904.html
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https://ria.ru/20200416/1570110840.html
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россия, роскачество, еда, общество

Роскачество обнаружило избыток антибиотика в плавленом сыре

09:30 03.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроизводство плавленого сыра
Производство плавленого сыра - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Роскачество повторно исследовало семь торговых марок плавленых сыров, а также продукцию нового производителя, рейтинг одного товара обнулен из-за превышения допустимых норм по антибиотикам, следует из материалов организации.
Роскачество указывает, что в составе сыра одной торговой марки был обнаружен антибиотик левомицетин, количество которого было выше допустимых норм техрегламента "О безопасности молока и молочной продукции". "Также экспертами были зафиксированы замечания по массовой доле белка и лактозы, величине рН и маркировке. Недостоверность маркировки связана с тем, что фактические значения содержания белка и жира ниже заявленных", - говорится в сообщении.
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Первое исследование в категории пастообразных плавленых сыров проводилось в 2019 году. Теперь были повторно исследованы плавленые сыры семи торговых марок, уже присутствовавших в рейтинге, а также продукция еще одного, нового производителя. Обновленный список участников рейтинга включает 21 торговую марку.
"Практически во всех исследованных сырах белка меньше, чем установлено опережающими требованиями стандарта Роскачества, а лактозы, наоборот, больше", - отмечается в сообщении. Кроме того, единичные замечания были связаны с избытком влаги, достоверностью маркировки, органолептикой и высоким уровнем pH.
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"Величина pH — физико-химический показатель, говорящий о том, какое сырье было использовано при приготовлении сыра. Если сырье — творог, сухое молоко, казеинаты, то уровень pH выше (нужно больше солей-плавителей), если сырье — зрелый сыр, то pH меньше", - пояснили в организации.
Роскачество отмечает, что производители сыров трех торговых марок учли предыдущие замечания и исправили недостатки в органолептике и содержанию жира в сухом веществе. Новый производитель составил им достойную конкуренцию; между тем, еще две торговых марки почти не продвинулись в баллах, говорится в сообщении.
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