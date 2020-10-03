https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578150358.html

Германия отказала посольству России в консульском доступе к Навальному

МИД ФРГ отказал посольству России в консульском доступе к Алексею Навальному, говорится в комментарии МИД РФ в связи с заявлениями в бундестаге, где был... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T14:16

2020-10-03T14:16

2020-10-03T14:37

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

мид германии

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> отказал посольству России в консульском доступе к <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a>, говорится в комментарии МИД РФ в связи с заявлениями в бундестаге, где был упомянут тезис о якобы отсутствующей в России готовности к диалогу с <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> в рамках профильных двусторонних механизмов."Нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам. Посольство России в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к Навальному", - говорится в сообщении.В МИД РФ подчеркнули, что при анализе ситуации надо учитывать и мнение немецких медиков. "Прибывшие в Россию немецкие врачи получили беспрепятственный доступ к Навальному, результатам его лечения в омской больнице и подписали документы о передаче пациента под их профессиональную опеку", - отмечается в сообщении."Рекомендовали бы вдохновителям провокационной кампании, направленной на демонизацию России и подрыв двусторонних отношений, опомниться. Со своей стороны сохраняем готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по ситуации с Навальным", - заключили в ведомстве.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578119292.html

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578146362.html

Алексей Васильев Германия отказывает дипломатам во встрече с гражданином России? Это как вообще? Он попросил политического убежища? Вроде нет, тогда Германия должна запретить ему возвращаться в Россию,здесь ведь не только дипломаты...но и народ России.... 45

Sergej Klassen Правильнее уже будет писать не просто Германия, а ШТАТ США ГЕРМАНИЯ. 42

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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