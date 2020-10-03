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https://ria.ru/20201003/myasnikov-1578164901.html
Мясников резко ответил на заявление Навального об омских врачах
Доктор Александр Мясников в эфире "Соловьев Live" назвал Алексея Навального предателем, который "продался за конфетку". РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T22:12
2020-10-03T22:45
госпитализация алексея навального
александр мясников (врач)
россия
здоровье
алексей навальный
der spiegel
германия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Доктор <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в эфире "<a href="https://www.youtube.com/channel/UCQ4YOFsXjG9eXWZ6uLj2t2A" target="_blank">Соловьев Live</a>" назвал <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> предателем, который "продался за конфетку".Ранее блогер в интервью немецкому <a href="http://ria.ru/product_Der_Spiegel/" target="_blank" data-auto="true">Der Spiegel</a> заявил, что главврач омской больницы "хуже разведчиков, убивающих людей". Омские медики назвали его обвинения оскорбительными и сообщили, что быстрое восстановление блогера говорит о квалифицированной помощи, оказанной ему в клинике.Мясников назвал заявление блогера в адрес коллег клеветой."Омские врачи, конечно, должны подать на него иск, преодолеть естественную брезгливость и подать, не потому, что это надо им, мы-то все знаем и понимаем. Это надо, чтобы другим было неповадно, потому что спускать такое нельзя, спускать такое… Мне бы, например, было обидно", — заявил он.Состояние Навального ухудшилось 20 августа в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Рейс совершил экстренную посадку и блогера госпитализировали в реанимацию омской больницы.Врачи не обнаружили в анализах пациента следов отравления, основным диагнозом стало нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое снижение сахара в крови. Спустя несколько дней Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите" для дальнейшего восстановления.Правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> заявило, что блогера отравили веществом из группы "Новичок". Москва неоднократно отправляла запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по исследованиям немецких специалистов, но ответа не получила. Состояние Навального улучшилось 7 сентября, врачи вывели его из комы и отключили от ИВЛ, а 22 сентября выписали из стационара.
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578146362.html
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578151535.html
Он должен был помереть НА территории России, но наши врачи сломали планы заокеанских режиссеров этого происшествия
54
Да все-равно Карнавального грохнут, причем грохнет родной Госдеп. Живой он хомячковую революцию поднять не может, а санкции вводит надо. Санкции из-за живого Карнавального выглядят глупо. Поэтому нужен труп.
54
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россия
германия
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госпитализация алексея навального, александр мясников (врач), россия, здоровье, алексей навальный, der spiegel, германия, происшествия

Мясников резко ответил на заявление Навального об омских врачах

22:12 03.10.2020 (обновлено: 22:45 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Доктор Александр Мясников в эфире "Соловьев Live" назвал Алексея Навального предателем, который "продался за конфетку".
Ранее блогер в интервью немецкому Der Spiegel заявил, что главврач омской больницы "хуже разведчиков, убивающих людей". Омские медики назвали его обвинения оскорбительными и сообщили, что быстрое восстановление блогера говорит о квалифицированной помощи, оказанной ему в клинике.
Портрет Алексея Навального с подписью отравлен у здания посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
Вчера, 08:00
Зачем Навальный играет с немцами в "Новичок"?
Мясников назвал заявление блогера в адрес коллег клеветой.
"Омские врачи, конечно, должны подать на него иск, преодолеть естественную брезгливость и подать, не потому, что это надо им, мы-то все знаем и понимаем. Это надо, чтобы другим было неповадно, потому что спускать такое нельзя, спускать такое… Мне бы, например, было обидно", — заявил он.
Состояние Навального ухудшилось 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Рейс совершил экстренную посадку и блогера госпитализировали в реанимацию омской больницы.
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
Вчера, 12:22
Берлин допустил санкции против Москвы из-за Навального
Врачи не обнаружили в анализах пациента следов отравления, основным диагнозом стало нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое снижение сахара в крови. Спустя несколько дней Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите" для дальнейшего восстановления.
Правительство ФРГ заявило, что блогера отравили веществом из группы "Новичок". Москва неоднократно отправляла запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по исследованиям немецких специалистов, но ответа не получила. Состояние Навального улучшилось 7 сентября, врачи вывели его из комы и отключили от ИВЛ, а 22 сентября выписали из стационара.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
Вчера, 14:49
МИД назвал заявление Германии по ситуации с Навальным откровенной ложью
 
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Госпитализация Алексея НавальногоАлександр Мясников (врач)РоссияЗдоровьеАлексей НавальныйDer SpiegelГерманияПроисшествия
 
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