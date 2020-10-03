https://ria.ru/20201003/myasnikov-1578164901.html

Мясников резко ответил на заявление Навального об омских врачах

Доктор Александр Мясников в эфире "Соловьев Live" назвал Алексея Навального предателем, который "продался за конфетку". РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T22:12

2020-10-03T22:12

2020-10-03T22:45

госпитализация алексея навального

александр мясников (врач)

россия

здоровье

алексей навальный

der spiegel

германия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. </strong>Доктор <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в эфире "<a href="https://www.youtube.com/channel/UCQ4YOFsXjG9eXWZ6uLj2t2A" target="_blank">Соловьев Live</a>" назвал <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> предателем, который "продался за конфетку".Ранее блогер в интервью немецкому <a href="http://ria.ru/product_Der_Spiegel/" target="_blank" data-auto="true">Der Spiegel</a> заявил, что главврач омской больницы "хуже разведчиков, убивающих людей". Омские медики назвали его обвинения оскорбительными и сообщили, что быстрое восстановление блогера говорит о квалифицированной помощи, оказанной ему в клинике.Мясников назвал заявление блогера в адрес коллег клеветой."Омские врачи, конечно, должны подать на него иск, преодолеть естественную брезгливость и подать, не потому, что это надо им, мы-то все знаем и понимаем. Это надо, чтобы другим было неповадно, потому что спускать такое нельзя, спускать такое… Мне бы, например, было обидно", — заявил он.Состояние Навального ухудшилось 20 августа в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Рейс совершил экстренную посадку и блогера госпитализировали в реанимацию омской больницы.Врачи не обнаружили в анализах пациента следов отравления, основным диагнозом стало нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое снижение сахара в крови. Спустя несколько дней Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите" для дальнейшего восстановления.Правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> заявило, что блогера отравили веществом из группы "Новичок". Москва неоднократно отправляла запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по исследованиям немецких специалистов, но ответа не получила. Состояние Навального улучшилось 7 сентября, врачи вывели его из комы и отключили от ИВЛ, а 22 сентября выписали из стационара.

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578146362.html

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578151535.html

Игорь Земский Он должен был помереть НА территории России, но наши врачи сломали планы заокеанских режиссеров этого происшествия 54

Make Yellowstone Great Again Да все-равно Карнавального грохнут, причем грохнет родной Госдеп. Живой он хомячковую революцию поднять не может, а санкции вводит надо. Санкции из-за живого Карнавального выглядят глупо. Поэтому нужен труп. 54

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, александр мясников (врач), россия, здоровье, алексей навальный, der spiegel, германия, происшествия