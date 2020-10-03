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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201003/karabakh-1578155298.html
Пашинян: действиями армии Азербайджана руководят 150 турецких военных
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к соотечественникам заявил, что действиями азербайджанской армии в Карабахе в разных звеньях руководят 150... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T16:43
2020-10-03T17:25
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> в обращении к соотечественникам заявил, что действиями азербайджанской армии в Карабахе в разных звеньях руководят 150 турецких военных.Масштабы "азербайджано-турецкого террористического нападения" премьер назвал беспрецедентными и очень редкими в XXI веке.По словам Пашиняна, по всей линии соприкосновения атакуют "сотни танков и боевых машин пехоты, тысячи снарядов и ракет, десятки самолетов и сотни беспилотников, десятки тысяч пехотинцев"."Один боевой пост атакуют 150-200 солдат противника. Эти атаки повторяются, сопровождаются ракетными и артиллерийскими ударами", — подчеркнул он.Несмотря на это, добавил премьер-министр Армении, азербайджанской армии не удалось решить стратегические задачи.Первого октября лидеры России, США и Франции — стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Они призвали стороны конфликта возобновить переговоры без условий.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны.В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> ввел в стране комендантский час, объявил частичную мобилизацию, а также военное положение в ряде городов и регионов республики.Мировое сообщество призвало стороны к сдержанности.<a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, в свою очередь, заявила, что окажет Азербайджану любую поддержку, которую запросит Баку.
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
Турки воюют за кусок земли, который принесет им деньги, армяне воюют за свое существование.
55
Никто не просит Путина посылать туда русских "на смертушку" воевать за НКР. И вы похоже не дооценивайте вооруженные силы РФ, если они туда придут, никакой "смертушки" не будет, турки просто сбегут. Но Россия всегда воевала с терроризмом и связана договором по ОДКБ. Если по непосредственно территории Армении прилетают ракеты, но Армения может просить расследовать эту информацию.
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нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
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нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире

Пашинян: действиями армии Азербайджана руководят 150 турецких военных

16:43 03.10.2020 (обновлено: 17:25 03.10.2020)
 
© Фото : Министерство обороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© Фото : Министерство обороны Азербайджана
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к соотечественникам заявил, что действиями азербайджанской армии в Карабахе в разных звеньях руководят 150 турецких военных.
"По сведениям наших военных, в боевые действия вовлечены сирийские наемники и террористы, турецкие спецназовцы", — добавил он.
Масштабы "азербайджано-турецкого террористического нападения" премьер назвал беспрецедентными и очень редкими в XXI веке.
По словам Пашиняна, по всей линии соприкосновения атакуют "сотни танков и боевых машин пехоты, тысячи снарядов и ракет, десятки самолетов и сотни беспилотников, десятки тысяч пехотинцев".
"Один боевой пост атакуют 150-200 солдат противника. Эти атаки повторяются, сопровождаются ракетными и артиллерийскими ударами", — подчеркнул он.
Несмотря на это, добавил премьер-министр Армении, азербайджанской армии не удалось решить стратегические задачи.
Подразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 08:00
Может ли Турция вытеснить Россию из Закавказья?
Первого октября лидеры России, США и Франции — стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Они призвали стороны конфликта возобновить переговоры без условий.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
Президент Азербайджана ввел в стране комендантский час, объявил частичную мобилизацию, а также военное положение в ряде городов и регионов республики.
Мировое сообщество призвало стороны к сдержанности.
Турция, в свою очередь, заявила, что окажет Азербайджану любую поддержку, которую запросит Баку.
Осколки мирной жизни: последствия обстрелов в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

Женщина показывает выбитые окна в результате обстрелов общины Иванян Нагорного Карабаха
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Одна из ракет попала в жилой дом.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

Мужчина показывает дом, поврежденный в результате обстрела по общине Иванян Нагорного Карабаха
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

Поврежденный дом в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

Поврежденная крыша в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха.
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
 
Обсудить94
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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