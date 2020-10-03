Пашинян: действиями армии Азербайджана руководят 150 турецких военных

<strong>ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> в обращении к соотечественникам заявил, что действиями азербайджанской армии в Карабахе в разных звеньях руководят 150 турецких военных.Масштабы "азербайджано-турецкого террористического нападения" премьер назвал беспрецедентными и очень редкими в XXI веке.По словам Пашиняна, по всей линии соприкосновения атакуют "сотни танков и боевых машин пехоты, тысячи снарядов и ракет, десятки самолетов и сотни беспилотников, десятки тысяч пехотинцев"."Один боевой пост атакуют 150-200 солдат противника. Эти атаки повторяются, сопровождаются ракетными и артиллерийскими ударами", — подчеркнул он.Несмотря на это, добавил премьер-министр Армении, азербайджанской армии не удалось решить стратегические задачи.Первого октября лидеры России, США и Франции — стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Они призвали стороны конфликта возобновить переговоры без условий.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны.В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> ввел в стране комендантский час, объявил частичную мобилизацию, а также военное положение в ряде городов и регионов республики.Мировое сообщество призвало стороны к сдержанности.<a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, в свою очередь, заявила, что окажет Азербайджану любую поддержку, которую запросит Баку.
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
riv v
Турки воюют за кусок земли, который принесет им деньги, армяне воюют за свое существование.
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riv v
Никто не просит Путина посылать туда русских "на смертушку" воевать за НКР. И вы похоже не дооценивайте вооруженные силы РФ, если они туда придут, никакой "смертушки" не будет, турки просто сбегут. Но Россия всегда воевала с терроризмом и связана договором по ОДКБ. Если по непосредственно территории Армении прилетают ракеты, но Армения может просить расследовать эту информацию.
ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к соотечественникам заявил, что действиями азербайджанской армии в Карабахе в разных звеньях руководят 150 турецких военных.
"По сведениям наших военных, в боевые действия вовлечены сирийские наемники и террористы, турецкие спецназовцы", — добавил он.
Масштабы "азербайджано-турецкого террористического нападения" премьер назвал беспрецедентными и очень редкими в XXI веке.
По словам Пашиняна, по всей линии соприкосновения атакуют "сотни танков и боевых машин пехоты, тысячи снарядов и ракет, десятки самолетов и сотни беспилотников, десятки тысяч пехотинцев".
"Один боевой пост атакуют 150-200 солдат противника. Эти атаки повторяются, сопровождаются ракетными и артиллерийскими ударами", — подчеркнул он.
Несмотря на это, добавил премьер-министр Армении, азербайджанской армии не удалось решить стратегические задачи.
Первого октября лидеры России, США и Франции — стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Они призвали стороны конфликта возобновить переговоры без условий.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
Президент Азербайджана ввел в стране комендантский час, объявил частичную мобилизацию, а также военное положение в ряде городов и регионов республики.
Мировое сообщество призвало стороны к сдержанности.
Турция, в свою очередь, заявила, что окажет Азербайджану любую поддержку, которую запросит Баку.
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