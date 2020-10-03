https://ria.ru/20201003/karabakh-1578153487.html

Жириновский рассказал, как решить проблему с Карабахом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что без российского присутствия на Южном Кавказе урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном не получится. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T15:58

2020-10-03T15:58

2020-10-03T15:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

лдпр

владимир жириновский

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264029_0:109:2906:1744_1400x0_80_0_0_e3d27209b8592b72b3c966efb0f90182.jpg

<strong>МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> считает, что без российского присутствия на Южном Кавказе урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном не получится."Давайте все будем дружить, никакой войны никому не надо. Но решение по Южному Кавказу только одно. Присутствие России. Если там будет Турция – тогда армянам будет плохо. Если армянам на помощь кто-то придет, кроме России, то Азербайджану будет плохо. Нужна нейтральная сторона, а это только русские", - написал Жириновский в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале.Он добавил, что если решать проблему кардинально, то успокоение возможно лишь в том случае, если Армения и Азербайджан по своему желанию войдут в состав России, или в Нагорном Карабахе будет управление из Москвы."Это мог бы быть формат военной базы или просто гражданское управление. Еще вариант – Нагорный Карабах будет независим от всех стран-соседей, но там будет находиться российский военный контингент, и никто не посмеет на него нападать и требовать присоединения ни к одной из стран", - считает Жириновский.Лидер ЛДПР подчеркнул, что его предложения предполагают только добровольные решения. "Сядьте где-нибудь вместе. На первое поешьте армянский хаш, а на второе азербайджанские люля-кебабы, запьете это все русским клюквенным морсом за то, чтобы у вас был мир. Ведь мы все сегодня связаны по-человечески", - подытожил Жириновский.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20201001/naemniki-1578062614.html

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

Kalita Неизвестный Истину глаголит. 53

Семен Семеныч Вольфрамыч прямо Ванга! 39

12

россия

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лдпр, владимир жириновский, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире