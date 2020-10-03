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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201003/karabakh-1578147363.html
Армения заявила об наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе
В Нагорном Карабахе ночью продолжались ожесточенные бои, сообщает Минобороны Армении. По словам официального представителя ведомства Арцруна Ованнисяна,... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T12:40
2020-10-03T15:10
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
вагиф даргяхлы
минобороны армении
нагорно-карабахская республика
реджеп тайип эрдоган
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> ночью продолжались ожесточенные бои, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a>. По словам официального представителя ведомства <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцруна Ованнисяна</a>, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> бросил в бой новые силы.Пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян позже добавила, что бои идут на северном и южном направлениях линии соприкосновения."Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери", — написала она в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.В частности, по ее словам, армянские силы уничтожили три азербайджанских самолета. Министерство обороны Азербайджана также заявило об ожесточенных боях по всему фронту. При этом сообщения о сбитых самолетах в ведомстве опровергли."Еще раз повторяем, что ни один боевой самолет ВВС Азербайджана сбит не был. Напротив, ударные БПЛА Азербайджана продолжают уничтожать боевую технику вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>. Видеозаписи о боевых действиях наших БПЛА регулярно представляются вниманию общественности", — заявил РИА Новости начальник пресс-службы Минобороны <a href="http://ria.ru/person_Vagif_Dargjakhly/" target="_blank" data-auto="true">Вагиф Даргяхлы</a>.Ситуация в СтепанакертеВ столице непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> городе Степанакерте сообщают о взрывах, которые доносятся с окраины или из пригорода.Из-за этого пришлось отложить на два часа утренний брифинг представителя Минобороны НКР. Журналисты провели это время в бомбоубежище. В результате брифинг начался в 12:00 по местному времени (11:00 мск) и продлился всего десять минут.По его утверждению, "враг понес большие потери". При этом Сарумян призвал журналистов быть осторожнее и не делать в городе никаких фотографий, так как противник может корректировать по ним огонь артиллерии.Президент НКР <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> заявил, что вместе с подразделениями специального назначения направляется на передовую. По его словам, он намерен "принять свою часть боя", а на передовой он будет "полезнее, чем в тылу".Новое обострениеОбстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике обострилась 27 сентября, когда в Степанакерте заявили об обстреле со стороны Азербайджана. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга: в Армении заявляют, что наступление начали азербайджанские военные, в Миноброны Азербайджана утверждают, что огонь открыла армянская сторона.В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.<a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> выступила в поддержку Азербайджана. Президент <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджеп Тайип Эрдоган</a> заявил, что Армения должна прекратить "оккупацию" территории Азербайджана, а глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a> пообещал, что Баку получит военную помощь, если обратится за ней.Лидеры России, США и Франции, стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.Кроме того, стало известно, что в район конфликта перебрасывают боевиков из Сирии и Ливии. Так, по словам президента Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a>, через турецкий город <a href="http://ria.ru/location_Gaziantep/" target="_blank" data-auto="true">Газиантеп</a> в Баку направились 300 сирийских боевиков. Российский МИД выразил озабоченность по этому поводу. Конфликт в Нагорном КарабахеКарабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200930/karabakh-1578026381.html
а какое нам дело до того, что два независимых государства не могут поделить спорную территорию? или они хотят, чтобы российские парни гибли за их интересы, а их парни торчали на российских рынках?
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нагорно-карабахская республика
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Видеокадры ударов по стороне противника: Минобороны Армении
Армянские силовики также показывают новые удары в Карабахе
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Кадры с ударами по военной технике: видео Минобороны Азербайджана
Азербайджанские военные продолжают публиковать кадры с ударами по военной технике
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Жители Степанакерта покидают город
После возобновления обстрелов Степанакерта местные жители, в основном женщины и дети, стали стихийно покидать город, уезжать в Армению. Их вывозом занимаются местные таксисты и волонтеры из Еревана.
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вагиф даргяхлы, минобороны армении, нагорно-карабахская республика, реджеп тайип эрдоган, безопасность, в мире

Армения заявила об наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе

12:40 03.10.2020 (обновлено: 15:10 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСнаряд системы залпового огня "Град" на дороге в азербайджанском Тертере близ Карабаха
Снаряд системы залпового огня Град на дороге в азербайджанском Тертере близ Карабаха - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Нагорном Карабахе ночью продолжались ожесточенные бои, сообщает Минобороны Армении. По словам официального представителя ведомства Арцруна Ованнисяна, Азербайджан бросил в бой новые силы.
Пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян позже добавила, что бои идут на северном и южном направлениях линии соприкосновения.
"Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери", — написала она в Facebook.
В частности, по ее словам, армянские силы уничтожили три азербайджанских самолета.
Министерство обороны Азербайджана также заявило об ожесточенных боях по всему фронту. При этом сообщения о сбитых самолетах в ведомстве опровергли.
"Еще раз повторяем, что ни один боевой самолет ВВС Азербайджана сбит не был. Напротив, ударные БПЛА Азербайджана продолжают уничтожать боевую технику вооруженных сил Армении. Видеозаписи о боевых действиях наших БПЛА регулярно представляются вниманию общественности", — заявил РИА Новости начальник пресс-службы Минобороны Вагиф Даргяхлы.

Ситуация в Степанакерте

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики городе Степанакерте сообщают о взрывах, которые доносятся с окраины или из пригорода.
Из-за этого пришлось отложить на два часа утренний брифинг представителя Минобороны НКР. Журналисты провели это время в бомбоубежище. В результате брифинг начался в 12:00 по местному времени (11:00 мск) и продлился всего десять минут.
"Столкновения продолжаются на всей линии соприкосновения, особенно на южном и северном направлении. Противник применяет все виды вооружения — артиллерию, самолеты, беспилотники, силы спецназа. Армия обороны героически сражается и отражает все атаки", — заявил пресс-секретарь Минобороны Сурен Сарумян.
По его утверждению, "враг понес большие потери". При этом Сарумян призвал журналистов быть осторожнее и не делать в городе никаких фотографий, так как противник может корректировать по ним огонь артиллерии.
Президент НКР Араик Арутюнян заявил, что вместе с подразделениями специального назначения направляется на передовую. По его словам, он намерен "принять свою часть боя", а на передовой он будет "полезнее, чем в тылу".

Новое обострение

Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике обострилась 27 сентября, когда в Степанакерте заявили об обстреле со стороны Азербайджана. Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга: в Армении заявляют, что наступление начали азербайджанские военные, в Миноброны Азербайджана утверждают, что огонь открыла армянская сторона.
В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Армянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 23:17Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Турция выступила в поддержку Азербайджана. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения должна прекратить "оккупацию" территории Азербайджана, а глава МИД Мевлют Чавушоглу пообещал, что Баку получит военную помощь, если обратится за ней.
Лидеры России, США и Франции, стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
Кроме того, стало известно, что в район конфликта перебрасывают боевиков из Сирии и Ливии. Так, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, через турецкий город Газиантеп в Баку направились 300 сирийских боевиков. Российский МИД выразил озабоченность по этому поводу.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Осколки мирной жизни: последствия обстрелов в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

Женщина показывает выбитые окна в результате обстрелов общины Иванян Нагорного Карабаха
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Одна из ракет попала в жилой дом.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

Мужчина показывает дом, поврежденный в результате обстрела по общине Иванян Нагорного Карабаха
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

Поврежденный дом в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

Поврежденная крыша в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха.
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаВагиф ДаргяхлыМинобороны АрменииНагорно-Карабахская РеспубликаРеджеп Тайип ЭрдоганБезопасностьВ мире
 
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