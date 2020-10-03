https://ria.ru/20201003/karabakh-1578147363.html

Армения заявила об наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе ночью продолжались ожесточенные бои, сообщает Минобороны Армении. По словам официального представителя ведомства Арцруна Ованнисяна,... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T12:40

2020-10-03T12:40

2020-10-03T15:10

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

вагиф даргяхлы

минобороны армении

нагорно-карабахская республика

реджеп тайип эрдоган

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578102060_0:16:3072:1744_1400x0_80_0_0_418a758a75234f37b4e01b6dc5f408d5.jpg

<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> ночью продолжались ожесточенные бои, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a>. По словам официального представителя ведомства <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцруна Ованнисяна</a>, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> бросил в бой новые силы.Пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян позже добавила, что бои идут на северном и южном направлениях линии соприкосновения."Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери", — написала она в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.В частности, по ее словам, армянские силы уничтожили три азербайджанских самолета. Министерство обороны Азербайджана также заявило об ожесточенных боях по всему фронту. При этом сообщения о сбитых самолетах в ведомстве опровергли."Еще раз повторяем, что ни один боевой самолет ВВС Азербайджана сбит не был. Напротив, ударные БПЛА Азербайджана продолжают уничтожать боевую технику вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>. Видеозаписи о боевых действиях наших БПЛА регулярно представляются вниманию общественности", — заявил РИА Новости начальник пресс-службы Минобороны <a href="http://ria.ru/person_Vagif_Dargjakhly/" target="_blank" data-auto="true">Вагиф Даргяхлы</a>.Ситуация в СтепанакертеВ столице непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> городе Степанакерте сообщают о взрывах, которые доносятся с окраины или из пригорода.Из-за этого пришлось отложить на два часа утренний брифинг представителя Минобороны НКР. Журналисты провели это время в бомбоубежище. В результате брифинг начался в 12:00 по местному времени (11:00 мск) и продлился всего десять минут.По его утверждению, "враг понес большие потери". При этом Сарумян призвал журналистов быть осторожнее и не делать в городе никаких фотографий, так как противник может корректировать по ним огонь артиллерии.Президент НКР <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> заявил, что вместе с подразделениями специального назначения направляется на передовую. По его словам, он намерен "принять свою часть боя", а на передовой он будет "полезнее, чем в тылу".Новое обострениеОбстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике обострилась 27 сентября, когда в Степанакерте заявили об обстреле со стороны Азербайджана. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга: в Армении заявляют, что наступление начали азербайджанские военные, в Миноброны Азербайджана утверждают, что огонь открыла армянская сторона.В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.<a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> выступила в поддержку Азербайджана. Президент <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджеп Тайип Эрдоган</a> заявил, что Армения должна прекратить "оккупацию" территории Азербайджана, а глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a> пообещал, что Баку получит военную помощь, если обратится за ней.Лидеры России, США и Франции, стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.Кроме того, стало известно, что в район конфликта перебрасывают боевиков из Сирии и Ливии. Так, по словам президента Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a>, через турецкий город <a href="http://ria.ru/location_Gaziantep/" target="_blank" data-auto="true">Газиантеп</a> в Баку направились 300 сирийских боевиков. Российский МИД выразил озабоченность по этому поводу. Конфликт в Нагорном КарабахеКарабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200930/karabakh-1578026381.html

yot nefr а какое нам дело до того, что два независимых государства не могут поделить спорную территорию? или они хотят, чтобы российские парни гибли за их интересы, а их парни торчали на российских рынках? 23

6

нагорно-карабахская республика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Видеокадры ударов по стороне противника: Минобороны Армении Армянские силовики также показывают новые удары в Карабахе 2020-10-03T12:40 true PT0M42S

Кадры с ударами по военной технике: видео Минобороны Азербайджана Азербайджанские военные продолжают публиковать кадры с ударами по военной технике 2020-10-03T12:40 true PT0M58S

Жители Степанакерта покидают город После возобновления обстрелов Степанакерта местные жители, в основном женщины и дети, стали стихийно покидать город, уезжать в Армению. Их вывозом занимаются местные таксисты и волонтеры из Еревана. 2020-10-03T12:40 true PT0M45S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вагиф даргяхлы, минобороны армении, нагорно-карабахская республика, реджеп тайип эрдоган, безопасность, в мире