https://ria.ru/20201003/karabakh-1578143148.html

В Нагорном Карабахе заявили, что при обстреле Степанакерта есть раненые

МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил о раненных при новом обстреле Степанакерта. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T10:41

2020-10-03T10:41

2020-10-03T13:24

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 3 окт — РИА Новости.</strong> МИД непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> сообщил о раненных при новом обстреле <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a>."Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> начали обстрел Степанакерта. Обстрел все еще продолжается. Есть раненые. Один из снарядов взорвался недалеко от центра города, всего пока было слышно два взрыва", — говорится в <a href="https://t.me/Karabakh_MFA/516" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> ведомства.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан сообщили о том, что ночью в Карабахе продолжались ожесточенные бои. В армянском Минобороны заявили, что сбили три азербайджанских самолета, в <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> это сообщение опровергли.Ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> обострилась 27 сентября. Ответственность за это Баку и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> возлагают друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.При этом <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила о поддержке Азербайджана. Лидеры России, США и Франции (стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ) призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Степанакерт после обстрела азербайджанскими ВС. Видео инфоцентра Карабаха Степанакерт после обстрела азербайджанскими ВС - инфоцентр Карабаха Невооруженным взглядом понятен масштаб и обстрела, и применяемого оружия 2020-10-03T10:41 true PT0M37S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире