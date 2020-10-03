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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201003/karabakh-1578143148.html
В Нагорном Карабахе заявили, что при обстреле Степанакерта есть раненые
МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил о раненных при новом обстреле Степанакерта. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T10:41
2020-10-03T13:24
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
степанакерт
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 3 окт — РИА Новости.</strong> МИД непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> сообщил о раненных при новом обстреле <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a>."Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> начали обстрел Степанакерта. Обстрел все еще продолжается. Есть раненые. Один из снарядов взорвался недалеко от центра города, всего пока было слышно два взрыва", — говорится в <a href="https://t.me/Karabakh_MFA/516" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> ведомства.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан сообщили о том, что ночью в Карабахе продолжались ожесточенные бои. В армянском Минобороны заявили, что сбили три азербайджанских самолета, в <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> это сообщение опровергли.Ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> обострилась 27 сентября. Ответственность за это Баку и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> возлагают друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.При этом <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила о поддержке Азербайджана. Лидеры России, США и Франции (стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ) призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
степанакерт
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Степанакерт после обстрела азербайджанскими ВС. Видео инфоцентра Карабаха
Степанакерт после обстрела азербайджанскими ВС - инфоцентр Карабаха Невооруженным взглядом понятен масштаб и обстрела, и применяемого оружия
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире

В Нагорном Карабахе заявили, что при обстреле Степанакерта есть раненые

10:41 03.10.2020 (обновлено: 13:24 03.10.2020)
 
© AFP 2020Последствия обстрела Степанакерта. 3 октября 2020
Последствия обстрела Степанакерта. 3 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AFP 2020
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СТЕПАНАКЕРТ, 3 окт — РИА Новости. МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил о раненных при новом обстреле Степанакерта.
"Вооруженные силы Азербайджана начали обстрел Степанакерта. Обстрел все еще продолжается. Есть раненые. Один из снарядов взорвался недалеко от центра города, всего пока было слышно два взрыва", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Еще одна Сирия. К чему приведет война в Карабахе
Ранее Армения и Азербайджан сообщили о том, что ночью в Карабахе продолжались ожесточенные бои. В армянском Минобороны заявили, что сбили три азербайджанских самолета, в Баку это сообщение опровергли.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Ответственность за это Баку и Ереван возлагают друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
При этом Турция заявила о поддержке Азербайджана. Лидеры России, США и Франции (стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ) призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертВ мире
 
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