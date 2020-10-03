Иностранные журналисты не могут попасть в Карабах из-за обстрелов

<strong>СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 3 окт - РИА Новости.</strong> Группа иностранных журналистов не может проехать в Нагорный Карабах из Армении из-за опасной ситуации на дороге, сообщил РИА Новости один из журналистов."Мы накануне выехали из Еревана, однако по дороге стало известно, что дорогу обстреливают, бомба попала в мост на дороге. Из-за этого пришлось ночевать в Горисе (город на юге Армении на границе с Карабахом)", - сообщил РИА Новости журналист.По его данным, в группе есть журналисты "Би-Би-Си", SkyNews и других СМИ.В информационном центре "Арцах" РИА Новости подтвердили эту информацию."Они (противники) уже стали обстреливать большие автобусы, надпись "Пресса" не спасает. Поэтому это очень опасно. Удастся ли организовать их проезд, пока неясно", - сообщил представитель центра.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 3 окт - РИА Новости. Группа иностранных журналистов не может проехать в Нагорный Карабах из Армении из-за опасной ситуации на дороге, сообщил РИА Новости один из журналистов.
"Мы накануне выехали из Еревана, однако по дороге стало известно, что дорогу обстреливают, бомба попала в мост на дороге. Из-за этого пришлось ночевать в Горисе (город на юге Армении на границе с Карабахом)", - сообщил РИА Новости журналист.
По его данным, в группе есть журналисты "Би-Би-Си", SkyNews и других СМИ.
В информационном центре "Арцах" РИА Новости подтвердили эту информацию.
"Они (противники) уже стали обстреливать большие автобусы, надпись "Пресса" не спасает. Поэтому это очень опасно. Удастся ли организовать их проезд, пока неясно", - сообщил представитель центра.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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