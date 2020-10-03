https://ria.ru/20201003/karabakh-1578140115.html

Макрон позвонил Алиеву и призвал прекратить огонь в Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, призвал к восстановлению режима прекращения огня на линии соприкосновения в РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T08:59

2020-10-03T08:59

2020-10-03T09:10

нагорный карабах

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

эммануэль макрон

ильхам алиев

франция

азербайджан

в мире

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<strong>БАКУ, 3 окт – РИА Новости.</strong> Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> позвонил азербайджанскому коллеге <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхаму Алиеву</a>, призвал к восстановлению режима прекращения огня на линии соприкосновения в Карабахе и мирных переговоров."2 октября президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Президент Франции выразил озабоченность продолжающимися боевыми действиями на линии армяно-азербайджанского соприкосновения и призвал к скорейшему восстановлению режима прекращения огня и переговоров", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Алиева."По словам главы республики, азербайджанская армия провела успешные контрнаступательные операции и освободила часть оккупированных территорий. Глава государства также отметил, что Армения предприняла шаги по срыву переговорного процесса и нанесла этому процессу большой удар. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что руководство Армении несет полную ответственность за нарушение переговоров, а также за вооруженное столкновение", - отметили в пресс-службе.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

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нагорный карабах

франция

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, эммануэль макрон, ильхам алиев, франция, азербайджан, в мире