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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201003/karabakh-1578138852.html
Глава непризнанной НКР направился вместе со спецназом на передовую
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что вместе с подразделениями специального назначения направляется на передовую. РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T07:13
2020-10-03T07:32
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> заявил, что вместе с подразделениями специального назначения направляется на передовую.Он призвал соотечественников незамедлительно подняться на ноги, и "с беззаветной преданностью защитить наше свое право жить на родине без экзистенциальной угрозы". "Это священная отечественная война, в которой мы должны победить, каждый - максимальным участием и преданностью", - отметил президент.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ранее лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> обязаться возобновить переговоры без условий.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578095293.html
https://ria.ru/20201002/armeniya-1578088989.html
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Глава непризнанной НКР направился вместе со спецназом на передовую

07:13 03.10.2020 (обновлено: 07:32 03.10.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян
Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
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ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что вместе с подразделениями специального назначения направляется на передовую.
"По всей протяженности линии соприкосновения с различной интенсивностью идут тяжелые бои. Артиллерийскому обстрелу подвергаются города, в том числе столица Степанакерт, нация и родина под угрозой... Следовательно, вместе с подразделениями специального назначения направляюсь на передовую, чтобы принять свою честь боя, так как я на передовой буду полезнее, чем в тылу", - написал Арутюнян в Facebook.
Он призвал соотечественников незамедлительно подняться на ноги, и "с беззаветной преданностью защитить наше свое право жить на родине без экзистенциальной угрозы". "Это священная отечественная война, в которой мы должны победить, каждый - максимальным участием и преданностью", - отметил президент.
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Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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