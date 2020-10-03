Глава непризнанной НКР направился вместе со спецназом на передовую
07:13 03.10.2020 (обновлено: 07:32 03.10.2020)
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян
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ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что вместе с подразделениями специального назначения направляется на передовую.
"По всей протяженности линии соприкосновения с различной интенсивностью идут тяжелые бои. Артиллерийскому обстрелу подвергаются города, в том числе столица Степанакерт, нация и родина под угрозой... Следовательно, вместе с подразделениями специального назначения направляюсь на передовую, чтобы принять свою честь боя, так как я на передовой буду полезнее, чем в тылу", - написал Арутюнян в Facebook.
Он призвал соотечественников незамедлительно подняться на ноги, и "с беззаветной преданностью защитить наше свое право жить на родине без экзистенциальной угрозы". "Это священная отечественная война, в которой мы должны победить, каждый - максимальным участием и преданностью", - отметил президент.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.