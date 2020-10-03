Глинтвейн вместо сангрии. Рецепты самых вкусных напитков на осень

Восточные славяне варили сбитень из воды, меда и пряностей, нередко добавляли зверобой, шалфей, имбирь, лавровый лист. Название напитка пошло от глагола "сбивать", поскольку раньше его готовили в двух разных сосудах (в одном настаивался мед, в другом — травы). Перед употреблением содержимое смешивалось — "сбивалось".

Рецептов множество. Например: в литр воды нужно положить мед, довести почти до кипения и добавить специи — корицу, гвоздику, кардамон, анис, имбирь, черный перец горошком. Процедить, к столу подавать горячим, лучше — в глиняных кружках.

Правила приготовления сбитня есть в "Домострое" — сборнике советов и наставлений, который датируется XVI веком. Тогда напиток делали в самоварах, а в многолюдных районах города можно было найти стационарные "сбитенные курени".