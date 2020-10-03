Глинтвейн вместо сангрии. Рецепты самых вкусных напитков на осень
Восточные славяне варили сбитень из воды, меда и пряностей, нередко добавляли зверобой, шалфей, имбирь, лавровый лист. Название напитка пошло от глагола "сбивать", поскольку раньше его готовили в двух разных сосудах (в одном настаивался мед, в другом — травы). Перед употреблением содержимое смешивалось — "сбивалось".
Рецептов множество. Например: в литр воды нужно положить мед, довести почти до кипения и добавить специи — корицу, гвоздику, кардамон, анис, имбирь, черный перец горошком. Процедить, к столу подавать горячим, лучше — в глиняных кружках.
Правила приготовления сбитня есть в "Домострое" — сборнике советов и наставлений, который датируется XVI веком. Тогда напиток делали в самоварах, а в многолюдных районах города можно было найти стационарные "сбитенные курени".
Восточные славяне варили сбитень из воды, меда и пряностей, нередко добавляли зверобой, шалфей, имбирь, лавровый лист. Название напитка пошло от глагола "сбивать", поскольку раньше его готовили в двух разных сосудах (в одном настаивался мед, в другом — травы). Перед употреблением содержимое смешивалось — "сбивалось".
Рецептов множество. Например: в литр воды нужно положить мед, довести почти до кипения и добавить специи — корицу, гвоздику, кардамон, анис, имбирь, черный перец горошком. Процедить, к столу подавать горячим, лучше — в глиняных кружках.
Правила приготовления сбитня есть в "Домострое" — сборнике советов и наставлений, который датируется XVI веком. Тогда напиток делали в самоварах, а в многолюдных районах города можно было найти стационарные "сбитенные курени".
Глинтвейн (Glühwein) — главный согревающий рождественский напиток в Европе, но дегустировать его можно и сильно заранее — осенью. В разных странах рецепты отличаются: в Канаде, например, хозяйки добавляют кленовый сироп, в других частях мира — мускатный орех, имбирь, яблоки, кардамон и черный перец.
Классический рецепт такой: в кастрюлю нужно налить красное сухое вино, добавить порезанный апельсин, лимон, бутон гвоздики, две палочки корицы, две звездочки аниса и мед. Смесь варят 15 минут на среднем огне, помешивая и не доводя до кипения, а потом около часа дают настояться.
Глинтвейн (Glühwein) — главный согревающий рождественский напиток в Европе, но дегустировать его можно и сильно заранее — осенью. В разных странах рецепты отличаются: в Канаде, например, хозяйки добавляют кленовый сироп, в других частях мира — мускатный орех, имбирь, яблоки, кардамон и черный перец.
Классический рецепт такой: в кастрюлю нужно налить красное сухое вино, добавить порезанный апельсин, лимон, бутон гвоздики, две палочки корицы, две звездочки аниса и мед. Смесь варят 15 минут на среднем огне, помешивая и не доводя до кипения, а потом около часа дают настояться.
В Скандинавии и Прибалтике в холодное время года любят глёг — напиток, похожий на глинтвейн. Его рецепт появился в Средние века: в вино низкого качества добавляли корицу, кардамон, гвоздику, мед и апельсиновые корки. Употребляли горячим в ненастную погоду.
Для приготовления понадобится бутылка сухого красного вина и пряности: десять штук гвоздики, палочка корицы, пять коробочек белого кардамона, имбирь, корка цитрусовых, четыре горошины черного перца. Смесь разогревают, всыпают 150 граммов сахара и настаивают несколько дней. Перед употреблением глёг нужно процедить и при необходимости подлить крепкий алкоголь. Подавать с имбирными пряниками.
В Скандинавии и Прибалтике в холодное время года любят глёг — напиток, похожий на глинтвейн. Его рецепт появился в Средние века: в вино низкого качества добавляли корицу, кардамон, гвоздику, мед и апельсиновые корки. Употребляли горячим в ненастную погоду.
Для приготовления понадобится бутылка сухого красного вина и пряности: десять штук гвоздики, палочка корицы, пять коробочек белого кардамона, имбирь, корка цитрусовых, четыре горошины черного перца. Смесь разогревают, всыпают 150 граммов сахара и настаивают несколько дней. Перед употреблением глёг нужно процедить и при необходимости подлить крепкий алкоголь. Подавать с имбирными пряниками.
Грог (Grog) — напиток на основе рома — изобретение вице-адмирала Эдварда Вернона по прозвищу Старый Грог. Его он получил за то, что носил шелковый камзол — grogram. В XVIII веке адмирал решил положить конец пьянству на кораблях Британского королевского флота и приказал разбавлять водой и лимонным соком порцию рома, которая официально полагалась каждому моряку как профилактика от цинги и других болезней.
В стакан воды бросьте две гвоздики, щепотку молотой корицы и черного перца, столовую ложку сахара, 20 граммов мятного сиропа. Вскипятите, процедите и добавьте ром. Наслаждайтесь!
Грог (Grog) — напиток на основе рома — изобретение вице-адмирала Эдварда Вернона по прозвищу Старый Грог. Его он получил за то, что носил шелковый камзол — grogram. В XVIII веке адмирал решил положить конец пьянству на кораблях Британского королевского флота и приказал разбавлять водой и лимонным соком порцию рома, которая официально полагалась каждому моряку как профилактика от цинги и других болезней.
В стакан воды бросьте две гвоздики, щепотку молотой корицы и черного перца, столовую ложку сахара, 20 граммов мятного сиропа. Вскипятите, процедите и добавьте ром. Наслаждайтесь!
Пунш (Punch) — коктейль, в состав которого входят фрукты и сок. Рецепт завезли в Англию моряки, служившие в Индии в начале XVII века, а потом он распространился по всей Европе.
Название происходит от слова panch, что на хинди означает "пять". Именно столько компонентов необходимо для приготовления: ром, сахар, лимонный сок, горячая вода и чай. Иногда повара используют другой алкоголь — бренди, виски, коньяк.
Заварите черный чай, кипятите в кастрюле с медом и сахаром, добавьте гвоздику, щепотку корицы и мускатного ореха, сок двух лимонов и ангостуру (горькую настойку из трав). В самом конце влейте ром — треть от объема напитка. После этого доводить до кипения не нужно!
Пунш (Punch) — коктейль, в состав которого входят фрукты и сок. Рецепт завезли в Англию моряки, служившие в Индии в начале XVII века, а потом он распространился по всей Европе.
Название происходит от слова panch, что на хинди означает "пять". Именно столько компонентов необходимо для приготовления: ром, сахар, лимонный сок, горячая вода и чай. Иногда повара используют другой алкоголь — бренди, виски, коньяк.
Заварите черный чай, кипятите в кастрюле с медом и сахаром, добавьте гвоздику, щепотку корицы и мускатного ореха, сок двух лимонов и ангостуру (горькую настойку из трав). В самом конце влейте ром — треть от объема напитка. После этого доводить до кипения не нужно!
В Белоруссии настойку на меду и пряностях именуют крамбамбулей — от немецкого ликера Krambambuli, который в соседнем Гданьске производили из можжевельника и бренди. Более того, на жаргоне европейских студентов так стали звать и другие крепкие спиртные напитки.
Рецепт прост: в пол-литра водки нужно добавить пару столовых ложек меда, щепотку мускатного ореха, по ложке корицы и толченой гвоздики, три горошины черного перца. Кипятить десять минут, процедить и пить.
В Белоруссии настойку на меду и пряностях именуют крамбамбулей — от немецкого ликера Krambambuli, который в соседнем Гданьске производили из можжевельника и бренди. Более того, на жаргоне европейских студентов так стали звать и другие крепкие спиртные напитки.
Рецепт прост: в пол-литра водки нужно добавить пару столовых ложек меда, щепотку мускатного ореха, по ложке корицы и толченой гвоздики, три горошины черного перца. Кипятить десять минут, процедить и пить.
Есть десятки рецептов кофейных напитков, но приготовленный по-ирландски — один из самых известных. В составе — четыре ингредиента: 80 миллилитров горячего черного кофе, 40 миллилитров ирландского виски, чайная ложка коричневого сахара и 30 миллилитров взбитых сливок. В бокал положите сахар, налейте кофе, размешав, добавьте виски, а потом влейте взбитые венчиком сливки. Все просто!
Есть десятки рецептов кофейных напитков, но приготовленный по-ирландски — один из самых известных. В составе — четыре ингредиента: 80 миллилитров горячего черного кофе, 40 миллилитров ирландского виски, чайная ложка коричневого сахара и 30 миллилитров взбитых сливок. В бокал положите сахар, налейте кофе, размешав, добавьте виски, а потом влейте взбитые венчиком сливки. Все просто!
В Мексике на основе шоколада готовят чампуррадо (Champurrado). Этот напиток похож на горячий шоколад, но гуще из-за кукурузной муки. По утрам его подают со сладкой обжаренной выпечкой из заварного теста, которая называется чуррос.
Для приготовления в сотейнике смешивают воду и молоко, добавляют корицу, мускатный орех и доводят до кипения. Помешивая, всыпают кукурузную муку, сахар и измельченный шоколад. Снимайте с огня и разливайте по кружкам!
В Мексике на основе шоколада готовят чампуррадо (Champurrado). Этот напиток похож на горячий шоколад, но гуще из-за кукурузной муки. По утрам его подают со сладкой обжаренной выпечкой из заварного теста, которая называется чуррос.
Для приготовления в сотейнике смешивают воду и молоко, добавляют корицу, мускатный орех и доводят до кипения. Помешивая, всыпают кукурузную муку, сахар и измельченный шоколад. Снимайте с огня и разливайте по кружкам!
В Турции, Египте, Тунисе горячий напиток — салеп — готовят на основе "муки из орхидей", так называют корни ятрышника. Это растение семейства орхидные.
Несколько столовых ложек "орхидейной муки" разводят в половине литра холодного молока, помешивают и доводят до загустения, добавляют ложку розовой воды или герани. Напиток разливают в миски, посыпают прожаренными кунжутными семечками, тертым кокосовым орехом и корицей.
В Турции, Египте, Тунисе горячий напиток — салеп — готовят на основе "муки из орхидей", так называют корни ятрышника. Это растение семейства орхидные.
Несколько столовых ложек "орхидейной муки" разводят в половине литра холодного молока, помешивают и доводят до загустения, добавляют ложку розовой воды или герани. Напиток разливают в миски, посыпают прожаренными кунжутными семечками, тертым кокосовым орехом и корицей.
Чича морада (Chicha Morada) — один из самых популярных напитков в Южной Америке. В кастрюлю с водой хозяйки кладут фиолетовую кукурузу (сорта морадо), кожуру и мякоть ананаса, кусочки яблок, айвы, гвоздику, корицу. Варят до тех пор, пока не лопнут ядра кукурузы. После процеживания можно добавить сахар и приступать к дегустации напитка.
Чича морада (Chicha Morada) — один из самых популярных напитков в Южной Америке. В кастрюлю с водой хозяйки кладут фиолетовую кукурузу (сорта морадо), кожуру и мякоть ананаса, кусочки яблок, айвы, гвоздику, корицу. Варят до тех пор, пока не лопнут ядра кукурузы. После процеживания можно добавить сахар и приступать к дегустации напитка.
Для приготовления марокканского мятного чая понадобится — не удивляйтесь — китайский зеленый. Его заваривают четверть часа, затем жидкость переливают в металлический чайник, ставят на огонь, добавляют сахар и мяту. Просто и вкусно!
Для приготовления марокканского мятного чая понадобится — не удивляйтесь — китайский зеленый. Его заваривают четверть часа, затем жидкость переливают в металлический чайник, ставят на огонь, добавляют сахар и мяту. Просто и вкусно!
Напиток масала, обильно приправленный специями, — родом из Индии. Для его приготовления используется черный чай, который кипятят в смеси молока, воды, сахара, кардамона, имбиря, корицы, черного перца и гвоздики. Аромат придают мускатный орех, ваниль и анис.
Напиток масала, обильно приправленный специями, — родом из Индии. Для его приготовления используется черный чай, который кипятят в смеси молока, воды, сахара, кардамона, имбиря, корицы, черного перца и гвоздики. Аромат придают мускатный орех, ваниль и анис.
Говорят, что для приготовления горячего пива лучше всего подходит стаут — темный элевый сорт. В литр пива любители добавляют четыре гвоздики и палочку корицы, доводят почти до кипения и дают час настояться. В миске растирают четыре желтка с двумя ложками сахара, затем ставят ее на водяную баню и продолжают взбивать, вливая остывшее пряное пиво. А потом — по бокалам!
Говорят, что для приготовления горячего пива лучше всего подходит стаут — темный элевый сорт. В литр пива любители добавляют четыре гвоздики и палочку корицы, доводят почти до кипения и дают час настояться. В миске растирают четыре желтка с двумя ложками сахара, затем ставят ее на водяную баню и продолжают взбивать, вливая остывшее пряное пиво. А потом — по бокалам!