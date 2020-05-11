Просто и вкусно. Рецепты летних напитков разных стран

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Лето, как Лето, как обещают синоптики, будет жарким. В средней полосе — до плюс 35-ти, а на Урале и в Сибири уже в мае — 25-28 градусов. Пора вспомнить, какие домашние напитки лучше всего утоляют жажду. Самые простые и вкусные рецепты лимонада, морса, мохито — в материале РИА Новости.

Россия: морс и компот

Наш традиционный летний напиток — морс. Он упоминается уже в сборнике бытовых наставлений XVI века "Домострой".

Это ягодный сок (например, малиновый, брусничный, вишневый, клюквенный) с сахаром, разбавленный водой. Если его собираются хранить, то сначала доводят до кипения, потом остужают, разливают по бутылкам и ставят в темное, прохладное место.

А вот не менее популярные у нас в стране компоты — вовсе не русское изобретение. Первыми их стали варить французские повара. В России этот напиток под названием "взвар" приобрел популярность с XVIII века. Ингредиенты — вода, сахарный сироп и любые ягоды, фрукты или сухофрукты.

Греция: висинада и фраппе

Любимый летний напиток на родине Гомера — висинада. "Это очень сладкий вишневый сироп, который разводят ледяной водой, — объясняет директор представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу. — А еще у нас в жару пьют фраппе — ледяной кофе, который готовится на основе растворимого. Его взбивают с ледяной крошкой, молоко и сахар — по желанию". Иногда добавляют ликеры, шоколад и мороженое. Придумали этот рецепт в Салониках в 1957 году.

Еще греки пьют холодные капучино и эспрессо.

Италия: "Апероль Шприц" и аранчата

Самый популярный летний коктейль на Апеннинском полуострове — "Апероль Шприц", говорит Татьяна Алешкина из Флоренции. Три части "Просекко", две — ликера "Апероль", одна — содовой, лед — и разливаем по бокалам, украсив их долькой апельсина.

Из безалкогольных многие предпочитают аранчату — газированный напиток, хорошо освежающий в жару. Его можно купить в магазине или сделать самим. "Сначала готовится сироп: нужно растопить 100 граммов сахара в 100 миллилитрах кипятка, добавить натертую на мелкой терке цедру лимона и апельсина. Шесть часов настаивать. Затем выдавить туда сок этих цитрусовых и процедить через сито. Вылить в кувшин, добавить пол-литра содовой и лед", — объясняет Татьяна.

Турция: лимонад и шалгам

В этой стране летом очень популярен лимонад, рассказывает Наталья Афанасьева, проводящая несколько месяцев в году в Анталье. Хозяйки делают его так: растворяют 100 граммов сахара в литре горячей воды, добавляют мелко натертую цедру одного лимона и апельсина, потом выжимают сок из этих фруктов, дают напитку остыть и настояться пару часов. Все, можно пить!

CC0 / Anatolianpride / Шалгам CC0 / Anatolianpride /

"Еще в Турции охлаждаются шалгамом. Это очень вкусно", — говорит Наталья. Шалгам бывает просто соленый, а иногда и острый — с перцем. Пьют его обычно холодным. Правда, готовится этот напиток небыстро: сначала в литре теплой воды разводят по чайной ложке соли, сахара и лимонной кислоты, потом добавляют порезанные дольками свеклу, репу и 100 граммов булгура. Оставляют все это настаиваться две недели при комнатной температуре, а потом процеживают и пьют.

Черногория: кокта и ракия

"Из традиционных безалкогольных напитков здесь пьют в жару колу и местный аналог — кокту (сocta). На мой вкус, он лучше и натуральнее, так как делается на основе шиповника", — рассказывает Наталья Ржевская, живущая в Черногории.

Из алкоголя летом предпочитают ракию — крепкий напиток из фруктов. "Некоторые начинают прямо с утра — 50 граммов с кофе перед работой, — отмечает Наталья. — Летом популярны также коктейли "Шпритцер" (белое вино, разбавленное газированной минеральной водой примерно в равных частях) и "Бамбус" (красное вино с кока-колой).

Испания и Португалия: сангрия

Это вино с дольками фруктов, пряностями, сахаром и льдом. Сангрия бывает "тихой" (без газированной воды), белой или красной (зависит от вина). Также можно поднять градус — добавить бренди, ром или водку. Смешав все ингредиенты, напиток нужно настоять хотя бы пару часов, а перед подачей — бросить в бокал лед.

Считается, что сангрия была известна еще во времена Римской империи. Сборщики фруктов носили с собой вино в бурдюке (кожаном мешке), разбавляли его ключевой водой, выжимали туда сок плодов и таким напитком спасались от изнуряющей жары.

Южная Америка: агуа фреска и мате

Агуа фреску очень легко готовить. Любой спелый фрукт или ягоды — клубнику, дыню, ананас, манго — протирают через сито, а в получившийся густой сок добавляют воду, сахар и лайм. Некоторые вместо плодов используют цветы гибискуса, отваренный в воде или молоке рис с корицей или тамаринд.

В Аргентине, Уругвае, Парагвае в жару пьют мате. Этот напиток похож на чай, только заваривают другое растение — падуб парагвайский, а пьют через трубочку из калебаса — сосуда из тыквы-горлянки.

В Бразилии предпочитают сок сахарного тростника. Его выжимают прессом и продают в уличных киосках. Местные пьют приторно-сладкий напиток мутного желтого цвета неразбавленным, а туристы просят добавить сок лимона, ананаса и мяту.

Карибы: просто вставь в кокос трубочку

Вместо стакана — кокос с трубочкой, вместо воды — сок этого растения. Так утоляют жажду на Карибах и других тропических курортах. Никаких добавок! И это, пожалуй, самый натуральный напиток, который только можно представить.

Коктейль "Пина колада" объявлен национальным напитком Пуэрто-Рико. Его готовят из светлого рома, кокосового молока и ананасового сока. В жару алкоголь из рецепта можно убрать. Тем более что изначально "пина коладой" называли просто процеженный сок ананаса. В привычном нам виде коктейль появился примерно 70 лет назад, когда кокосовое молоко стали производить в промышленных масштабах.