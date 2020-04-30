Росгидромет предсказал экстремальную жару в европейской части России

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Летом на европейской части России возможны периоды экстремально высоких температур, сообщили в пресс-службе Летом на европейской части России возможны периоды экстремально высоких температур, сообщили в пресс-службе Росгидромета

"В соответствии с прогностическими разработками ожидается значительная неоднородность и температурного режима, и режима увлажнения", — добавляется в релизе.

При этом пока трудно сказать, когда и в каких районах будет жара, уточнили РИА Новости в ведомстве.

По оценкам специалистов, прогноз связан с увеличением повторяемости и интенсивности волн тепла, то есть периодов, когда температура в летние месяцы в течение пяти дней превышает климатическую норму на пять и более градусов.