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В центре Степанакерта слышны артиллерийские взрывы

В центре Степанакерта вновь слышны артиллерийские взрывы, местные жители спешно спускаются в подвалы и бомбоубежища, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T18:49

2020-10-02T18:49

2020-10-02T22:45

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ (Нагорный Карабах), 2 окт — РИА Новости.</strong> В центре <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерта</a> вновь слышны артиллерийские взрывы, местные жители спешно спускаются в подвалы и бомбоубежища, передает корреспондент РИА Новости.Из каких средств ведется обстрел, не уточняется. Нет данных и о повреждениях, а также цели операции.Кроме того, в столице непризнанной НКР включили сирену воздушной тревоги. Предположительно, в небе над Степанакертом заметили беспилотник, передает корреспондент.Ранее в пятницу в Ереване сообщили, что в результате удара азербайджанских войск по <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерту</a> пострадали многочисленные объекты гражданской инфраструктуры, частично разрушено здание спасательной службы, разбиты окна, сломаны стены, повреждены машины на стоянке. По данным действующего при правительстве <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> единого информационного центра, были ранены десять человек. Пресс-секретарь лидера непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской республики</a> пообещал <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> "соразмерный ответ".Обострение в КарабахеУтром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван обвинили друг на друга в эскалации конфликта. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства ОДКБ.Накануне <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> выпустили заявление, в котором осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.

Ген Надий Причём здесь мирные жители? 213

Ген Надий Старая песня, ещё с Украины - типа свои бьют 202

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Выбитые стекла и воронки в асфальте: последствия обстрелов в Степанакерте Кадры последствий обстрелов в Степанакерте 2020-10-02T18:49 true PT0M35S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире