https://ria.ru/20201002/vagon-1578085973.html

РЖД показали новый плацкартный вагон

Холдинг РЖД показал прототип нового плацкартного вагона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T09:07

2020-10-02T09:07

2020-10-02T14:09

туризм

новости - туризм

олег белозеров

федеральная пассажирская компания

ржд

москва

трансмашхолдинг

экономика

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Холдинг РЖД показал прототип нового плацкартного вагона, передает корреспондент РИА Новости.Его установили в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на площади Павелецкого вокзала. Разработал новинку российский производитель "<a href="http://ria.ru/organization_Transmashkholding/" target="_blank" data-auto="true">Трансмашхолдинг</a>" для <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_passazhirskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Федеральной пассажирской компании</a> (ФПК, "дочка" <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).Макет впервые презентовали в ноябре 2019 года, теперь вагон показывают в натуральную величину. Места в нем расположены как в обычной плацкарте: по четыре в так называемом купе и по две боковушки. Однако в "купе" полки разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа, куда можно положить багаж и обувь, а также повесить верхнюю одежду. В стенах между самими "купе" сделаны перегородки, которые можно отодвинуть. Есть розетки, USB и индивидуальные светильники у полок. Интерьер выполнен в светло-бежевых тонах.Гендиректор РЖД <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Belozerov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Белозеров</a> в интервью Наиле Аскер-заде на канале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a> говорил, что длина полки в новом плацкартном вагоне составит 180 сантиметров, что на десять больше, чем раньше."Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон. В плацкартных вагонах у нас тарифы регулируются государством. На цену в плацкартных вагонах это (новый вид вагона. — Прим. ред.) никак не повлияет", — сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.В регулируемом сегменте тариф определяет ФАС, в нерегулируемом (СВ, купе и люкс) — ФПК.

https://ria.ru/20200716/1574460310.html

https://ria.ru/20200827/rzhd-1576365255.html

Зулиха Марзоева Отличный вагон. Главное есть шторка. 212

Inna Kapp Я не понимаю почему такие вагоны вообще используются. Для поездки на несколько часов - вагон с креслами. Дольше - в купе. Если поездка длится на поезде 3 дня - на самолёте следует лететь. 52

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры прототипа нового плацкартного вагона Российский производитель "Трансмашхолдинг" (ТМХ) построил для холдинга РЖД прототип нового более длинного и широкого плацкартного вагона с перегородками и шкафами, его покажут в пятницу в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании). 2020-10-02T09:07 true PT0M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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