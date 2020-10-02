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https://ria.ru/20201002/vagon-1578085973.html
РЖД показали новый плацкартный вагон
Холдинг РЖД показал прототип нового плацкартного вагона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T09:07
2020-10-02T14:09
туризм
новости - туризм
олег белозеров
федеральная пассажирская компания
ржд
москва
трансмашхолдинг
экономика
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Холдинг РЖД показал прототип нового плацкартного вагона, передает корреспондент РИА Новости.Его установили в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на площади Павелецкого вокзала. Разработал новинку российский производитель "<a href="http://ria.ru/organization_Transmashkholding/" target="_blank" data-auto="true">Трансмашхолдинг</a>" для <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_passazhirskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Федеральной пассажирской компании</a> (ФПК, "дочка" <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).Макет впервые презентовали в ноябре 2019 года, теперь вагон показывают в натуральную величину. Места в нем расположены как в обычной плацкарте: по четыре в так называемом купе и по две боковушки. Однако в "купе" полки разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа, куда можно положить багаж и обувь, а также повесить верхнюю одежду. В стенах между самими "купе" сделаны перегородки, которые можно отодвинуть. Есть розетки, USB и индивидуальные светильники у полок. Интерьер выполнен в светло-бежевых тонах.Гендиректор РЖД <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Belozerov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Белозеров</a> в интервью Наиле Аскер-заде на канале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a> говорил, что длина полки в новом плацкартном вагоне составит 180 сантиметров, что на десять больше, чем раньше."Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон. В плацкартных вагонах у нас тарифы регулируются государством. На цену в плацкартных вагонах это (новый вид вагона. — Прим. ред.) никак не повлияет", — сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.В регулируемом сегменте тариф определяет ФАС, в нерегулируемом (СВ, купе и люкс) — ФПК.
https://ria.ru/20200716/1574460310.html
https://ria.ru/20200827/rzhd-1576365255.html
Отличный вагон. Главное есть шторка.
212
Я не понимаю почему такие вагоны вообще используются. Для поездки на несколько часов - вагон с креслами. Дольше - в купе. Если поездка длится на поезде 3 дня - на самолёте следует лететь.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры прототипа нового плацкартного вагона
Российский производитель "Трансмашхолдинг" (ТМХ) построил для холдинга РЖД прототип нового более длинного и широкого плацкартного вагона с перегородками и шкафами, его покажут в пятницу в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
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туризм, новости - туризм, олег белозеров, федеральная пассажирская компания, ржд, москва, трансмашхолдинг, экономика

РЖД показали новый плацкартный вагон

09:07 02.10.2020 (обновлено: 14:09 02.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Холдинг РЖД показал прототип нового плацкартного вагона, передает корреспондент РИА Новости.
Его установили в Москве на площади Павелецкого вокзала. Разработал новинку российский производитель "Трансмашхолдинг" для Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 18:26
"Трансмашхолдинг" повысит уровень безопасности в пассажирских вагонах
Макет впервые презентовали в ноябре 2019 года, теперь вагон показывают в натуральную величину.
Места в нем расположены как в обычной плацкарте: по четыре в так называемом купе и по две боковушки. Однако в "купе" полки разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа, куда можно положить багаж и обувь, а также повесить верхнюю одежду. В стенах между самими "купе" сделаны перегородки, которые можно отодвинуть. Есть розетки, USB и индивидуальные светильники у полок. Интерьер выполнен в светло-бежевых тонах.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 09:50
Глава РЖД рассказал о магии железных дорог
Гендиректор РЖД Олег Белозеров в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" говорил, что длина полки в новом плацкартном вагоне составит 180 сантиметров, что на десять больше, чем раньше.
"Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон. В плацкартных вагонах у нас тарифы регулируются государством. На цену в плацкартных вагонах это (новый вид вагона. — Прим. ред.) никак не повлияет", — сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.
В регулируемом сегменте тариф определяет ФАС, в нерегулируемом (СВ, купе и люкс) — ФПК.
Длинные полки и шкафы для одежды: новый плацкартный вагон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Вагон установили на площади Павелецкого вокзала в Москве.

Презентация концепта нового плацкартного вагона
1 из 9

Вагон установили на площади Павелецкого вокзала в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Новый плацкартный вагон стал на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметра длиннее предшественника.

Презентация концепта нового плацкартного вагона
2 из 9

Новый плацкартный вагон стал на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметра длиннее предшественника.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Макет вагона презентовали в 2019 году, а теперь показывают в натуральную величину.

Павильон с макетом нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
3 из 9

Макет вагона презентовали в 2019 году, а теперь показывают в натуральную величину.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Места расположены, как в обычном плацкартном вагоне: по четыре в "купе" и по две "боковушки".

Мужчина в павильоне с макетом нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
4 из 9

Места расположены, как в обычном плацкартном вагоне: по четыре в "купе" и по две "боковушки".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Однако в "купе" полки разделили перегородкой в виде шкафа для багажа, одежды и обуви.

Интерьер концепта нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
5 из 9

Однако в "купе" полки разделили перегородкой в виде шкафа для багажа, одежды и обуви.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Для пассажиров предусмотрены розетки, USB и индивидуальные светильники.

Девушка в павильоне с макетом нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
6 из 9

Для пассажиров предусмотрены розетки, USB и индивидуальные светильники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Длину полки увеличили на десять сантиметров: со 170 до 180.

Презентация концепта нового плацкартного вагона
7 из 9

Длину полки увеличили на десять сантиметров: со 170 до 180.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Первые новые вагоны планируют запустить в 2021 году на южном направлении.

Директор по пассажирским перевозкам ОАО РЖД Дмитрий Пегов в павильоне с макетом нового плацкартного вагона
8 из 9

Первые новые вагоны планируют запустить в 2021 году на южном направлении.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В РЖД пообещали не поднимать цены на билеты в плацкартные вагоны с длинными полками.

Презентация концепта нового плацкартного вагона
9 из 9

В РЖД пообещали не поднимать цены на билеты в плацкартные вагоны с длинными полками.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 9

Вагон установили на площади Павелецкого вокзала в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 9

Новый плацкартный вагон стал на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметра длиннее предшественника.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 9

Макет вагона презентовали в 2019 году, а теперь показывают в натуральную величину.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 9

Места расположены, как в обычном плацкартном вагоне: по четыре в "купе" и по две "боковушки".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 9

Однако в "купе" полки разделили перегородкой в виде шкафа для багажа, одежды и обуви.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 9

Для пассажиров предусмотрены розетки, USB и индивидуальные светильники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 9

Длину полки увеличили на десять сантиметров: со 170 до 180.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 9

Первые новые вагоны планируют запустить в 2021 году на южном направлении.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 9

В РЖД пообещали не поднимать цены на билеты в плацкартные вагоны с длинными полками.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
 
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ТуризмНовости - ТуризмОлег БелозеровФедеральная пассажирская компанияРЖДМоскваТрансмашхолдингЭкономика
 
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