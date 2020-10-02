https://ria.ru/20201002/platskart-1578093464.html

Длинные полки и шкафы для одежды: новый плацкартный вагон

Холдинг РЖД показал прототип нового плацкартного вагона повышенной комфортности. Вагоны, которые примут пассажиров уже в следующем году, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:15

2020-10-02T12:15

2020-10-02T14:20

железная дорога

ржд

фото

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Холдинг РЖД показал прототип нового плацкартного вагона повышенной комфортности. Вагоны, которые примут пассажиров уже в следующем году, — в фотоленте Ria.ru.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железная дорога, ржд, фото, фото