Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201002/platskart-1578093464.html
Длинные полки и шкафы для одежды: новый плацкартный вагон
Холдинг РЖД показал прототип нового плацкартного вагона повышенной комфортности. Вагоны, которые примут пассажиров уже в следующем году, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:15
2020-10-02T14:20
железная дорога
ржд
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578088848_0:63:2994:1747_1400x0_80_0_0_973c6442234cf3d077c038f50345b43d.jpg
Холдинг РЖД показал прототип нового плацкартного вагона повышенной комфортности. Вагоны, которые примут пассажиров уже в следующем году, — в фотоленте Ria.ru.
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578088848_200:0:2931:2048_1400x0_80_0_0_709e2c16be98b18eb9d771484e5aec65.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
железная дорога, ржд, фото, фото

Длинные полки и шкафы для одежды: новый плацкартный вагон

12:15 02.10.2020 (обновлено: 14:20 02.10.2020)
 
Читать ria.ru в
Холдинг РЖД показал прототип нового плацкартного вагона повышенной комфортности. Вагоны, которые примут пассажиров уже в следующем году, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Вагон установили на площади Павелецкого вокзала в Москве.

Презентация концепта нового плацкартного вагона
1 из 9

Вагон установили на площади Павелецкого вокзала в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Новый плацкартный вагон стал на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметра длиннее предшественника.

Презентация концепта нового плацкартного вагона
2 из 9

Новый плацкартный вагон стал на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметра длиннее предшественника.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Макет вагона презентовали в 2019 году, а теперь показывают в натуральную величину.

Павильон с макетом нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
3 из 9

Макет вагона презентовали в 2019 году, а теперь показывают в натуральную величину.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Места расположены, как в обычном плацкартном вагоне: по четыре в "купе" и по две "боковушки".

Мужчина в павильоне с макетом нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
4 из 9

Места расположены, как в обычном плацкартном вагоне: по четыре в "купе" и по две "боковушки".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Однако в "купе" полки разделили перегородкой в виде шкафа для багажа, одежды и обуви.

Интерьер концепта нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
5 из 9

Однако в "купе" полки разделили перегородкой в виде шкафа для багажа, одежды и обуви.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Для пассажиров предусмотрены розетки, USB и индивидуальные светильники.

Девушка в павильоне с макетом нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
6 из 9

Для пассажиров предусмотрены розетки, USB и индивидуальные светильники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Длину полки увеличили на десять сантиметров: со 170 до 180.

Презентация концепта нового плацкартного вагона
7 из 9

Длину полки увеличили на десять сантиметров: со 170 до 180.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Первые новые вагоны планируют запустить в 2021 году на южном направлении.

Директор по пассажирским перевозкам ОАО РЖД Дмитрий Пегов в павильоне с макетом нового плацкартного вагона
8 из 9

Первые новые вагоны планируют запустить в 2021 году на южном направлении.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В РЖД пообещали не поднимать цены на билеты в плацкартные вагоны с длинными полками.

Презентация концепта нового плацкартного вагона
9 из 9

В РЖД пообещали не поднимать цены на билеты в плацкартные вагоны с длинными полками.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
 
Обсудить3
Железная дорогаРЖДФото
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия планирует отправить миссию по поиску жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния