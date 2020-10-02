Длинные полки и шкафы для одежды: новый плацкартный вагон
Вагон установили на площади Павелецкого вокзала в Москве.
Вагон установили на площади Павелецкого вокзала в Москве.
Новый плацкартный вагон стал на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметра длиннее предшественника.
Новый плацкартный вагон стал на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметра длиннее предшественника.
Макет вагона презентовали в 2019 году, а теперь показывают в натуральную величину.
Макет вагона презентовали в 2019 году, а теперь показывают в натуральную величину.
Места расположены, как в обычном плацкартном вагоне: по четыре в "купе" и по две "боковушки".
Места расположены, как в обычном плацкартном вагоне: по четыре в "купе" и по две "боковушки".
Однако в "купе" полки разделили перегородкой в виде шкафа для багажа, одежды и обуви.
Однако в "купе" полки разделили перегородкой в виде шкафа для багажа, одежды и обуви.
Для пассажиров предусмотрены розетки, USB и индивидуальные светильники.
Для пассажиров предусмотрены розетки, USB и индивидуальные светильники.
Длину полки увеличили на десять сантиметров: со 170 до 180.
Длину полки увеличили на десять сантиметров: со 170 до 180.
Первые новые вагоны планируют запустить в 2021 году на южном направлении.
Первые новые вагоны планируют запустить в 2021 году на южном направлении.
В РЖД пообещали не поднимать цены на билеты в плацкартные вагоны с длинными полками.
В РЖД пообещали не поднимать цены на билеты в плацкартные вагоны с длинными полками.