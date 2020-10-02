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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/stepanakert-1578108546.html
Армения заявила об ударе азербайджанских войск по Степанакерту
В Министерстве обороны Армении заявили, что азербайджанские войска ударили по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту. Об этом в... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T14:24
2020-10-02T14:24
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арцрун ованнисян
обсе
эммануэль макрон
дональд трамп
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>В Министерстве обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> заявили, что азербайджанские войска ударили по столице непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерту</a>. Об этом в Facebook написал представитель ведомства <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a>.Из каких средств был открыт огонь, он не уточнил.По словам Ованнисяна, в результате обстрела в Степанакерте есть многочисленные разрушения и раненые.Пресс-секретарь лидера НКР Ваграм Погосян пригрозил <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджану</a> "соразмерным ответом".Вторжение беспилотниковВ распространенном в пятницу заявлении армянский МИД заявил о вторжении азербайджанских беспилотных летательных аппаратов в небо над Арменией, расценив это как шаг к обострению конфликта.Как заявили в ведомстве, в четверг ВС Азербайджана применили артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуниксой области Армении. Также ударный беспилотник выпустил ракету по населенному пункту Мец Масрик.В результате один человек погиб, двое гражданских получили ранения.В МИД подчеркнули, что рассматривают "попытки дестабилизации безопасности в регионе при провокации и поддержке <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> как ответ усилиям и призывам международного сообщества, в частности Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, по установлению мира".В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> отметили, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> идет на дальнейшее обострение спустя несколько часов после того, как лидеры стран Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением относительно незамедлительного прекращения огня.Конфликт в КарабахеКонфликт в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года продолжаются переговоры по вопросу мирного урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения обострилась. Баку и Ереван ответственность за это возлагают друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Имеются жертвы среди мирного населения. Воинские соединения Армении приведены в состояние полной боеготовности.<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> накануне выпустили заявление, осудив эскалацию и призвав к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/karabakh-1578108360.html
https://ria.ru/20201002/zhurnalisty-1578105835.html
https://ria.ru/20201002/chicherina-1578104484.html
Это внутреннее дело Армении
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нагорно-карабахская республика
сша
армения
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арцрун ованнисян, обсе, эммануэль макрон, дональд трамп, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Армения заявила об ударе азербайджанских войск по Степанакерту

14:24 02.10.2020
 
Кадр видео с видом Степанакерта после обстрела
Кадр видео с видом Степанакерта после обстрела - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Министерстве обороны Армении заявили, что азербайджанские войска ударили по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту. Об этом в Facebook написал представитель ведомства Арцрун Ованнисян.
Из каких средств был открыт огонь, он не уточнил.
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Вчера, 14:20
В Сети появилось видео удара по мосту между Арменией и Карабахом
По словам Ованнисяна, в результате обстрела в Степанакерте есть многочисленные разрушения и раненые.
"Есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, раненые, пострадала спасательная служба", — сказано в заявлении.
Пресс-секретарь лидера НКР Ваграм Погосян пригрозил Азербайджану "соразмерным ответом".
"Будет соразмерный ответ, всю ответственность за который понесет семья (президента Азербайджана Ильхама) Алиева", — написал Погосян в Facebook.

Вторжение беспилотников

В распространенном в пятницу заявлении армянский МИД заявил о вторжении азербайджанских беспилотных летательных аппаратов в небо над Арменией, расценив это как шаг к обострению конфликта.
Как заявили в ведомстве, в четверг ВС Азербайджана применили артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуниксой области Армении. Также ударный беспилотник выпустил ракету по населенному пункту Мец Масрик.
В результате один человек погиб, двое гражданских получили ранения.
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Пострадавших в Карабахе журналистов Le Monde эвакуировали
"Все БПЛА были уничтожены силами ПВО. Армения решительно осуждает данные действия Азербайджана и расценивает их как шаг к последующему обострению конфликта", — отмечается в заявлении.
В МИД подчеркнули, что рассматривают "попытки дестабилизации безопасности в регионе при провокации и поддержке Турции как ответ усилиям и призывам международного сообщества, в частности Минской группы ОБСЕ, по установлению мира".
В Ереване отметили, что Баку идет на дальнейшее обострение спустя несколько часов после того, как лидеры стран Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением относительно незамедлительного прекращения огня.

Конфликт в Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.
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Попавшая под обстрел в Карабахе Юлия Чичерина вышла на связь
С 1992 года продолжаются переговоры по вопросу мирного урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения обострилась. Баку и Ереван ответственность за это возлагают друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Имеются жертвы среди мирного населения. Воинские соединения Армении приведены в состояние полной боеготовности.
Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон накануне выпустили заявление, осудив эскалацию и призвав к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрцрун ОваннисянОБСЕЭммануэль МакронДональд ТрампНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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