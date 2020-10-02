https://ria.ru/20201002/stepanakert-1578108546.html

Армения заявила об ударе азербайджанских войск по Степанакерту

В Министерстве обороны Армении заявили, что азербайджанские войска ударили по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту. Об этом в... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:24

2020-10-02T14:24

2020-10-02T14:24

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

арцрун ованнисян

обсе

эммануэль макрон

дональд трамп

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>В Министерстве обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> заявили, что азербайджанские войска ударили по столице непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерту</a>. Об этом в Facebook написал представитель ведомства <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a>.Из каких средств был открыт огонь, он не уточнил.По словам Ованнисяна, в результате обстрела в Степанакерте есть многочисленные разрушения и раненые.Пресс-секретарь лидера НКР Ваграм Погосян пригрозил <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджану</a> "соразмерным ответом".Вторжение беспилотниковВ распространенном в пятницу заявлении армянский МИД заявил о вторжении азербайджанских беспилотных летательных аппаратов в небо над Арменией, расценив это как шаг к обострению конфликта.Как заявили в ведомстве, в четверг ВС Азербайджана применили артиллерию в направлении села Шатван Гегаркуниксой области Армении. Также ударный беспилотник выпустил ракету по населенному пункту Мец Масрик.В результате один человек погиб, двое гражданских получили ранения.В МИД подчеркнули, что рассматривают "попытки дестабилизации безопасности в регионе при провокации и поддержке <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> как ответ усилиям и призывам международного сообщества, в частности Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, по установлению мира".В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> отметили, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> идет на дальнейшее обострение спустя несколько часов после того, как лидеры стран Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением относительно незамедлительного прекращения огня.Конфликт в КарабахеКонфликт в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года продолжаются переговоры по вопросу мирного урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения обострилась. Баку и Ереван ответственность за это возлагают друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Имеются жертвы среди мирного населения. Воинские соединения Армении приведены в состояние полной боеготовности.<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> накануне выпустили заявление, осудив эскалацию и призвав к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/karabakh-1578108360.html

https://ria.ru/20201002/zhurnalisty-1578105835.html

https://ria.ru/20201002/chicherina-1578104484.html

sotsprofspb Это внутреннее дело Армении 10

3

нагорно-карабахская республика

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арцрун ованнисян, обсе, эммануэль макрон, дональд трамп, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире