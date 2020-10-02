https://ria.ru/20201002/samolet-1578097526.html

Армения заявила о втором сбитом азербайджанском самолете за сутки

В Нагорном Карабахе уничтожили второй за сегодня самолет азербайджанских Военно-воздушных сил. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:00

2020-10-02T12:00

2020-10-02T12:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> уничтожили второй за сегодня самолет азербайджанских Военно-воздушных сил. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> Шушан Степанян.Ранее она сообщила об одном уничтоженном самолете и одном беспилотнике азербайджанских военных, а накануне — о трех сбитых самолетах. При этом, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a>, их армия заняла несколько стратегических высот на линии соприкосновения в Карабахе.Эскалация Карабахского конфликтаКонфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.Накануне президенты России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире