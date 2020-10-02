https://ria.ru/20201002/otkhody-1578109789.html

Ленобласть и Петербург сформируют единого оператора по обращению с ТКО

Власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга приступили к совместной работе по созданию единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:42

2020-10-02T14:42

2020-10-02T14:42

ленинградская область

александр дрозденко

александр беглов

ленинградская область

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. </strong>Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> и Санкт-Петербурга приступили к совместной работе по созданию единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Сегодня <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Beglov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Беглов</a> обсудили принципиальные подходы и основные этапы создания единого оператора: возможность стать учредителями нового акционерного общества рассматривают: Санкт-Петербург (имущественный взнос), Ленинградская область (имущественный взнос), Банк ВТБ (финансовое участие), ПАО Интер РАО (финансовое участие)", — пояснил собеседник агентства.Он уточнил, что имущественный взнос Ленобласти планируется в виде земельных участков для строительства заводов по глубокой переработке мусора."Технологии переработки мусора будут определены по результатам конкурса. Но этой технологией точно не будет сжигание отходов. В течение месяца стороны планируют оформить договоренности в виде соглашения", — сказал представитель пресс-службы.Он напомнил, что ранее правительство Ленинградской области опубликовало для общественного обсуждения законопроект об обращении с ТКО. Так, с 1 января 2021 транспортирование любых отходов по Ленинградской области будет требовать оформления разрешения в виде QR-кода, а транспортные средства должны быть оборудованы системой слежения. Также будет введено раздельное накопление отходов."С 1 июня 2023 года все, что может быть переработано, захоронению в Ленобласти не подлежит. Увеличены штрафы за нарушение правил и несанкционированные свалки: для физлиц 50-100 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц 500-900 тысяч рублей; для юрлиц 1-1,5 миллиона рублей", — сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20180514/1520491087.html

ленинградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, александр беглов, ленинградская область