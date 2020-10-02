Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201002/otkhody-1578109789.html
Ленобласть и Петербург сформируют единого оператора по обращению с ТКО
Власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга приступили к совместной работе по созданию единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T14:42
2020-10-02T14:42
ленинградская область
александр дрозденко
александр беглов
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570677186_0:56:622:406_1400x0_80_0_0_371d1838babddb31dfb9c34b5b158918.png
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. </strong>Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> и Санкт-Петербурга приступили к совместной работе по созданию единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Сегодня <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Beglov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Беглов</a> обсудили принципиальные подходы и основные этапы создания единого оператора: возможность стать учредителями нового акционерного общества рассматривают: Санкт-Петербург (имущественный взнос), Ленинградская область (имущественный взнос), Банк ВТБ (финансовое участие), ПАО Интер РАО (финансовое участие)", — пояснил собеседник агентства.Он уточнил, что имущественный взнос Ленобласти планируется в виде земельных участков для строительства заводов по глубокой переработке мусора."Технологии переработки мусора будут определены по результатам конкурса. Но этой технологией точно не будет сжигание отходов. В течение месяца стороны планируют оформить договоренности в виде соглашения", — сказал представитель пресс-службы.Он напомнил, что ранее правительство Ленинградской области опубликовало для общественного обсуждения законопроект об обращении с ТКО. Так, с 1 января 2021 транспортирование любых отходов по Ленинградской области будет требовать оформления разрешения в виде QR-кода, а транспортные средства должны быть оборудованы системой слежения. Также будет введено раздельное накопление отходов."С 1 июня 2023 года все, что может быть переработано, захоронению в Ленобласти не подлежит. Увеличены штрафы за нарушение правил и несанкционированные свалки: для физлиц 50-100 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц 500-900 тысяч рублей; для юрлиц 1-1,5 миллиона рублей", — сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20180514/1520491087.html
ленинградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570677186_3:0:619:462_1400x0_80_0_0_9ca713ce53b43a66cb5eccbceecd234b.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко, александр беглов, ленинградская область

Ленобласть и Петербург сформируют единого оператора по обращению с ТКО

14:42 02.10.2020
 
© РИА Новости / Леонид ФедоровМусорные контейнеры на востоке Москвы
Мусорные контейнеры на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Леонид Федоров
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга приступили к совместной работе по созданию единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Сегодня Александр Дрозденко и Александр Беглов обсудили принципиальные подходы и основные этапы создания единого оператора: возможность стать учредителями нового акционерного общества рассматривают: Санкт-Петербург (имущественный взнос), Ленинградская область (имущественный взнос), Банк ВТБ (финансовое участие), ПАО Интер РАО (финансовое участие)", — пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что имущественный взнос Ленобласти планируется в виде земельных участков для строительства заводов по глубокой переработке мусора.
"Технологии переработки мусора будут определены по результатам конкурса. Но этой технологией точно не будет сжигание отходов. В течение месяца стороны планируют оформить договоренности в виде соглашения", — сказал представитель пресс-службы.
Мужчина рядом с мусорными контейнерами. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.05.2018
14 мая 2018, 11:53Экология
Ленинградская область внедряет раздельный сбор мусора
Он напомнил, что ранее правительство Ленинградской области опубликовало для общественного обсуждения законопроект об обращении с ТКО. Так, с 1 января 2021 транспортирование любых отходов по Ленинградской области будет требовать оформления разрешения в виде QR-кода, а транспортные средства должны быть оборудованы системой слежения. Также будет введено раздельное накопление отходов.
"С 1 июня 2023 года все, что может быть переработано, захоронению в Ленобласти не подлежит. Увеличены штрафы за нарушение правил и несанкционированные свалки: для физлиц 50-100 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц 500-900 тысяч рублей; для юрлиц 1-1,5 миллиона рублей", — сообщили в пресс-службе.
 
Обсудить0
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоАлександр БегловЛенинградская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия планирует отправить миссию по поиску жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния