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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/obstrel-1578112823.html
Армения назвала число пострадавших при обстреле Степанакерта
При обстреле Степанакерта азербайджанскими военными ранены десять сотрудников спасательной службы Карабаха, сообщили в Армянском едином информационном центре. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:23
2020-10-02T16:32
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт — РИА Новости.</strong> При обстреле <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> азербайджанскими военными ранены десять сотрудников спасательной службы <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Карабаха</a>, сообщили в Армянском едином информационном центре."Их жизням ничто не угрожает", — добавляется в посте, размещенном на странице организации в <a href="https://www.facebook.com/ArmenianUnifiedInfoCenter/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По данным властей, в Степанакерте частично разрушено здание спасательной службы, разбиты окна, сломаны стены, повреждены машины на стоянке.Пресс-секретарь лидера непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> пообещал <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "соразмерный ответ".Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения обострилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Накануне <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> выпустили заявление, в котором осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.
Это еще цветочки мы вам устроим ад
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Смелый устроитель ада, что ты еще делаешь в интернете, беги устраивай скорее, завещание не забудь написать.
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степанакерт
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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Кадры Степанакерта после обстрела
Азербайджанские ВС нанесли удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту, сообщили в Минобороны Армении. "Ударили по Степанакерту", – написал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook. В ведомстве не уточнили, каким образом ведется обстрел.
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степанакерт, азербайджан, армения, в мире

Армения назвала число пострадавших при обстреле Степанакерта

15:23 02.10.2020 (обновлено: 16:32 02.10.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРаненый в результате обстрелов Степанакерта сотрудник госслужбы по ЧС Нагорного Карабаха
Раненый в результате обстрелов Степанакерта сотрудник госслужбы по ЧС Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 2 окт — РИА Новости. При обстреле Степанакерта азербайджанскими военными ранены десять сотрудников спасательной службы Карабаха, сообщили в Армянском едином информационном центре.
"Их жизням ничто не угрожает", — добавляется в посте, размещенном на странице организации в Facebook.
По данным властей, в Степанакерте частично разрушено здание спасательной службы, разбиты окна, сломаны стены, повреждены машины на стоянке.
Пресс-секретарь лидера непризнанной Нагорно-Карабахской республики пообещал Баку "соразмерный ответ".
Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения обострилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Накануне Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили заявление, в котором осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе на 1 октября 2020 года - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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