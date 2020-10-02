https://ria.ru/20201002/obstrel-1578112823.html

Армения назвала число пострадавших при обстреле Степанакерта

При обстреле Степанакерта азербайджанскими военными ранены десять сотрудников спасательной службы Карабаха, сообщили в Армянском едином информационном центре. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T15:23

2020-10-02T15:23

2020-10-02T16:32

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт — РИА Новости.</strong> При обстреле <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерта</a> азербайджанскими военными ранены десять сотрудников спасательной службы <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Карабаха</a>, сообщили в Армянском едином информационном центре."Их жизням ничто не угрожает", — добавляется в посте, размещенном на странице организации в <a href="https://www.facebook.com/ArmenianUnifiedInfoCenter/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По данным властей, в Степанакерте частично разрушено здание спасательной службы, разбиты окна, сломаны стены, повреждены машины на стоянке.Пресс-секретарь лидера непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> пообещал <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "соразмерный ответ".Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения обострилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Накануне <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> выпустили заявление, в котором осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.

Lala Rza Это еще цветочки мы вам устроим ад 16

Семен Разумов Смелый устроитель ада, что ты еще делаешь в интернете, беги устраивай скорее, завещание не забудь написать. 15

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степанакерт

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры Степанакерта после обстрела Азербайджанские ВС нанесли удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту, сообщили в Минобороны Армении. "Ударили по Степанакерту", – написал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook. В ведомстве не уточнили, каким образом ведется обстрел. 2020-10-02T15:23 true PT0M17S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

степанакерт, азербайджан, армения, в мире