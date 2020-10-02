https://ria.ru/20201002/krepost-1578134874.html

Григорий Бысюк: Брестская крепость – общий памятник белорусов и россиян

На базе мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" при участии Союзного государства планируется создать учебно-образовательный модуль для молодежи,... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T22:08

2020-10-02T22:08

2020-10-02T23:24

союзное государство

великая отечественная война (1941-1945)

валентина матвиенко

белоруссия

санкт-петербург

общество

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<strong>БРЕСТ, 2 окт – РИА Новости, Карина Ивашко.</strong> На базе мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" при участии Союзного государства планируется создать учебно-образовательный модуль для молодежи, сообщил РИА Новости директор музея Григорий Бысюк.В продолжение VII Форума регионов Белорусcии и России, прошедшего в Минске и посвященного 75-летию Великой Победы, российские и белорусские журналисты посетили ряд музейных объектов, рассказывающих живую историю войны. В их числе - мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", где представители СМИ возложили цветы к Вечному огню. Директор музея вместе с коллегами познакомил гостей с новыми экспозициями, рассказал о планах на будущее уникального комплекса."Буквально на днях будут завершены работы по модернизации декоративно-художественной подсветки Брестской крепости, чтобы наш объект стал еще привлекательнее в вечернее время. Летом мы открыли новую экспозицию музея (всего их шесть) под названием "Оборона Восточного форта". Ею мы завершили музеефикацию мемориальной части Брестской крепости, связанной с Великой Отечественной войной и обороной в июне-июле 1941 года", - отметил Бысюк.Новая постоянная экспозиция занимает семь залов внутреннего вала форта. Общая ее площадь составляет более 400 квадратных метров. Это не только рассказ о защитниках крепости, о штурме и бомбардировке Восточного форта, но и о семьях командиров – их женах и детях, разделивших вместе с защитниками крепости ужас внезапного нападения врага и первых дней войны.Мадонна Бреста"Мы окружены фотографиями, которые сделал противник в июне 1941 года. Это снимки боевых действий, женщин и детей, которые находились в крепости. Двенадцать семей командиров укрывалось в форте в первый месяц. Младшему ребенку было 11 месяцев - девочка умерла от голода. Когда противник выдвинул ультиматум, было принято решение, что часть жен и детей должны выйти из крепости и сдаться в плен. Часть – остались. И те, кто выходил уже после бомбардировки, запечатлены на снимке. Они стоят к нам спиной. Но мы знаем, что мальчик – это Алеша Прохоренко, девочка – его сестра Мария. Она жива – единственный ребенок из тех, кто жил в Восточном форте и жив по сей день. Их мама Дарья Дмитриевна Прохоренко, жительница нашего города, стала образом для написанной после войны картины - "Мадонна Бреста", - рассказала научный сотрудник музея Елена Грицук.Это лишь одна из историй. Только в экспозиции "Оборона Восточного форта" представлена биографическая информация о судьбах 290 ее участников. Всего же перед войной в Брестской крепости проживало более трехсот семей. О тех, чьи личности установлены, музей знает многое – и о погибших, и о выживших. Но под плитами мемориала и сегодня лежат останки более тысячи человек."Поисковая работа по установлению имен и судеб ведется у нас по сей день. Каждую неделю, а то и каждый день мы получаем запросы от тех, кто потерял в войну своих родственников – из разных уголков мира. Есть запросы из Австралии, США, Европы, бывших союзных республик и России, конечно. Работая в архивах и с нашей картотекой, стараемся установить личности людей. На сегодня 277 имен погибших здесь защитников Брестской крепости и членов их семей увековечены", - поделилась Грицук.Живая история. Лучший примерНакануне директор мемориального комплекса Григорий Бысюк принял участие в одной из ключевых сессий Форума регионов Белоруссии и России "Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне – основа воспитания патриотизма и гражданской ответственности"."Для белорусов и россиян Брестская крепость неделима. Люди стольких национальностей лежат под этими плитами! Неслучайно сюда едут представители 57 стран мира! На форуме регионов я выступил с инициативой нашего музея создать на его базе новый учебно-воспитательный, образовательный модуль для молодежи Беларуси и России. Это может быть лагерь - на три-четыре недели, чтобы ребята пожили тут, пообщались, постепенно открывая для себя живую историю Брестской крепости. У нас огромная территория, есть возможность организовать учебные классы, залы, наполнить их современным содержанием, интересным для молодежи. Есть и где разместить ребят, и где покормить. Инициатива уже поддержана <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентиной Матвиенко</a> – она предложила внести ее в итоговый документ форума регионов", - рассказал Бысюк РИА Новости.В том, что молодежи здесь будет чем заняться, сомнений нет. На сегодняшний день в музее создано шесть постоянных экспозиций, рассказывающих историю крепости, начиная с ее брест-литовского прошлого и до наших дней. В 2019 году в музее открылась пока единственная в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> выставка с трехмерными панорамами и широкоформатными пейзажами, вписанными в крепостные стены, на фоне которых сюжетно воспроизведены знаковые события из жизни крепости. Фигуры в натуральную величину, музыкальное сопровождение, подсветка – все вместе дает эффект присутствия. Называется экспозиция "Летопись Брестской крепости". Проект реализован при участии творческой мастерской <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> "Невский баталист", которая специализируется на создании трехмерных историко-художественных панорам и диорам. "Все сделано для того, чтобы люди забыли про гаджеты. Чтобы молодежь могла погрузиться в живую историю. Остановись и посмотри! Кто защищал крепость, кто выжил, кто смог из нее выйти… Кто бежал из плена, сражался уже на других фронтах, вернулся, и как в дальнейшем сложилась судьба защитников Брестской крепости… Может быть, удастся сделать тут и поисковый лагерь – привлечь молодежь к таким работам. В конце 1990-х немцы, участвовавшие в штурме крепости, передали нам часть своих фотографий, на которых запечатлены воронки, где захватчики захоронили погибших. Это всё поле для совместной работы. И такой опыт для ребят точно не пройдет бесследно", - убежден директор музея. Он подчеркнул, что создание современных экспозиций, масштабная модернизация комплекса стали возможны благодаря трехлетнему проекту Союзного государства, который включил в себя капитальный ремонт, реставрацию и музеефикацию сооружений Брестской крепости. "Без малого за три года реализации программы Союзного государства сделано очень многое. Помимо того, о чем мы уже говорили, у Музея обороны, где находится основная наша экспозиция, мы провели капитальный ремонт моста. Отреставрировали почти все руины Брестской крепости, кровлю. Средств на все работы по проекту было выделено 319 миллионов российских рублей. Выступая на пленарном заседании Форума регионов, я поблагодарил глав наших стран, правительство, депутатов и Постоянный Комитет Союзного государства за все, что сделано для Брестской крепости, которая в сознании людей всегда будет общим памятником: и для наших стран, и для бывших советских республик", - подытожил Бысюк.

https://ria.ru/20200626/1573529807.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), валентина матвиенко, белоруссия, санкт-петербург, общество