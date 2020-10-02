https://ria.ru/20201002/karabakh-1578134548.html

В Карабахе эвакуировали несколько сел из-за обстрелов

Несколько сел, находящихся недалеко от линии соприкосновения в Карабахе, эвакуированы из-за обстрелов, эвакуации в Степанакерте нет, заявил в пятницу госминистр РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T21:56

2020-10-02T21:56

2020-10-02T22:17

обсе

дональд трамп

владимир путин

гарик мартиросян

сша

азербайджан

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578065174_0:273:3156:2048_1400x0_80_0_0_f0b143473d6ed544be23f0f7a7b16f27.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Несколько сел, находящихся недалеко от линии соприкосновения в Карабахе, эвакуированы из-за обстрелов, эвакуации в Степанакерте нет, заявил в пятницу госминистр (глава правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики Григорий Мартиросян."Официально заявляю, Степанакерт не эвакуируется. Да, эвакуированы несколько сел, которые находятся в нескольких километрах от линии соприкосновения, но эвакуации в Степанакерте нет", - сказал Мартиросян на брифинге, который транслировался в соцсети Facebook.Он также сообщил, что уже с субботу начнется процесс восстановления жилых домов и строений, поврежденных в результате обстрелов.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ранее лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> - призвали к немедленному прекращению боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> обязаться возобновить переговоры без условий.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578134255.html

https://ria.ru/20201002/armeniya-1578088989.html

сша

азербайджан

армения

нагорно-карабахская республика

степанакерт

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, дональд трамп, владимир путин, гарик мартиросян, сша, азербайджан, армения, нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире