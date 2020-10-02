https://ria.ru/20201002/karabakh-1578134255.html

Пашинян и Макрон обсудили присутствие иностранных боевиков в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в пятницу заявили о недопустимости вовлечения... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T21:37

2020-10-02T21:37

2020-10-02T21:37

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

обсе

мария захарова

дональд трамп

сша

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577992884_0:0:3373:1897_1400x0_80_0_0_c681e8c154fa9bacfce0d6fbf9219a0d.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> и президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> в ходе телефонного разговора в пятницу заявили о недопустимости вовлечения иностранных боевиков в военные действия в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского правительства.МИД России в среду заявил, что Москва озабочена сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону нагорно-карабахского конфликта. Отмечалось, что, по поступающим сведениям, в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают боевиков НВФ, в частности, из Сирии и Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> в четверг заявила, что Москва обладает данными о сирийских наемниках в Нагорном Карабахе, и это не только информация из СМИ."Пашинян поблагодарил Макрона за принципиальную и конструктивную позицию... Стороны сочли недопустимым вовлечение иностранных террористов в боевые действия", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Отмечается, что президент Франции заявил о важности скорейшего прекращения военных действий и возобновления переговорного процесса в соответствии с заявлением президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ."Пашинян назвал недопустимым проникновение в регион Турции и спонсируемых ею террористов, подчеркнув, что без выдворения этих дестабилизирующих сил невозможно восстановить региональную безопасность. В контексте установления мира он отметил важность тесного сотрудничества сопредседателей Минской группы ОБСЕ и входящих в нее стран", - говорится в сообщении.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ранее лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> - призвали к немедленному прекращению боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> обязаться возобновить переговоры без условий.

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/karabakh-1578123620.html

https://ria.ru/20201002/obstrel-1578112823.html

сша

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, мария захарова, дональд трамп, сша, азербайджан, армения, в мире