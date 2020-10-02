https://ria.ru/20201002/karabakh-1578132049.html

Ереван заявил о 540 погибших азербайджанских военных за сутки

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил в пятницу на брифинге, что Азербайджан за день потерял 540 человек убитыми, свыше 700 - ранеными. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T20:20

2020-10-02T20:20

2020-10-02T20:47

нагорно-карабахская республика

арцрун ованнисян

обсе

дональд трамп

владимир путин

сша

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Представитель минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> сообщил в пятницу на брифинге, что Азербайджан за день потерял 540 человек убитыми, свыше 700 - ранеными."Азербайджан потерял за день 540 человек убитыми, свыше 700 ранеными, 45 единиц бронетехники, шесть самолетов, большинство их которых уничтожены не в воздухе, три вертолета и шесть беспилотников", - сказал Ованнисян.Также представитель МО Армении ранее сообщил, что Ереван представит ОДКБ информацию о проникновении в Армению азербайджанских беспилотников - ведомство сообщало, что несколько БПЛА накануне проникли в воздушное пространство Армении, а один из них был сбит недалеко от Еревана.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ранее лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> - призвали к немедленному прекращению боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> обязаться возобновить переговоры без условий.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578117745.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578095293.html

Ak Ak Если верить заявлениям и статистике МО Армении,то такими темпами через неделю другую от армии Азербайджана ничего не останется,и война закончится сама по себе. 22

saash022004 А если верить МО Азербайджана, то за 6 дней никто из военнослужащих не погиб, ведь они бессмертные/ 21

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, арцрун ованнисян, обсе, дональд трамп, владимир путин, сша, армения, минобороны армении, азербайджан, в мире