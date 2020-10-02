https://ria.ru/20201002/karabakh-1578122159.html

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:24

2020-10-02T17:24

2020-10-02T17:36

обсе

дональд трамп

москва

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

владимир путин

азербайджан

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении."Условлено о продолжении контактов в различных форматах", - говорится в сообщении.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ранее лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> - призвали к немедленному прекращению боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Президенты Владимир Путин, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> обязаться возобновить переговоры без условий.МИД России в среду заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> озабочена сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону нагорно-карабахского конфликта. Как отмечал МИД, есть сведения, что переброска ведется из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> для участия в конфликте на стороне Азербайджана.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578119594.html

https://ria.ru/20201002/stepanakert-1578108546.html

Самир Поражаюсь наглости этого бородача. Сначала посылал Россию, демонстрировал полное пренебрежение - запрещал российские каналы, призывал к закрытию российской военной базы, говорил об интеграции с Европой. А сейчас прям обзвонился Путину. Помощь выклянчивает. Измельчали люди. 19

scoffer Армяне как нация сильно деградировали! Их предки в своё время сделали правильный выбор, выбрав Россию своей метрополией. И жили без всяких проблем столетия. А эти огребли по самое горло, метнувшись на Запад. 13

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москва

сша

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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