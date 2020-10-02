https://ria.ru/20201002/karabakh-1578112241.html
Меркель назвала единственный способ решить конфликт в Карабахе
Европейский союз выступает за введение перемирия в Нагорном Карабахе, военными методами не достичь мирного решения конфликта, заявила канцлер ФРГ Ангела... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:12
2020-10-02T15:12
2020-10-02T15:12
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
дональд трамп
ангела меркель
владимир путин
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости.</strong> Европейский союз выступает за введение перемирия в Нагорном Карабахе, военными методами не достичь мирного решения конфликта, заявила канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>."Мы выступаем, конечно, за то, чтобы здесь было введено перемирие. Это единственная возможность мирно обсуждать решение этого сложного конфликта, но точно не военными методами", - заявила Меркель на пресс-конференции в пятницу по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> – стран-сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> – ранее призвали к немедленному прекращению боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> обязаться возобновить переговоры без условий.
https://ria.ru/20201002/armeniya-1578105928.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/karabakh-1578106007.html
3
сша
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, дональд трамп, ангела меркель, владимир путин, сша, азербайджан, армения, в мире