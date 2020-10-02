https://ria.ru/20201002/karabakh-1578110715.html

Чавушоглу назвал Турцию и Азербайджан одним народом

Азербайджан пока не обращался за военной помощью к Турции в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе, но при необходимости Анкара ее окажет, заявил глава... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:52

2020-10-02T14:52

2020-10-02T15:07

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мевлют чавушоглу

мид турции

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>АНКАРА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Азербайджан пока не обращался за военной помощью к Турции в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе, но при необходимости Анкара ее окажет, заявил глава турецкого МИД <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a>.Глава МИД заявил, что мир будет выгоден всем, в первую очередь самой Армении. "Тем, кто поддерживает Армению, следует призвать ее к прекращению оккупации азербайджанских земель", - добавил Чавушоглу.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578095293.html

Арсений Новиков Замес там может начаться будь здоров. Но турки не победят, Россия при своём плохом отношении к Пашиняну, влезет если совсем плохо будет. На стороне азиков уже бармалеи из Сирии воюют, и инструкторы турецкие. На сторону армян начали подтягиваться курды. Просчитались турки. Есть ещё нюанс, газопровод из Азербайджана в Турцию.... он же может быть случайно повреждён..... 11

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турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мевлют чавушоглу, мид турции, турция, азербайджан, армения, в мире