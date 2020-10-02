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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578094971.html
Ереван обвинил Баку в использовании кассетных боеприпасов в Карабахе
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил в пятницу об использовании Азербайджаном в Карабахе кассетных боеприпасов. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:33
2020-10-02T11:33
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арцрун ованнисян
обсе
дональд трамп
владимир путин
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Представитель минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> сообщил в пятницу об использовании <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджаном</a> в Карабахе кассетных боеприпасов."Используют кассетные, а это следы элементов кассетных (боеприпасов - ред.)", - написал Ованнисян в Facebook, выложив фотографии.Ранее омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил журналистам, что азербайджанская сторона использует кассетные боеприпасы во время боевых действий. В частности, по его словам, были применены запрещенные боеприпасы израильского производства, а также ракеты РСЗО "Смерч". Он добавил, что многие ранения были нанесены кассетными боеприпасами, кроме того, осталось много неразорвавшихся кассетных бомб, что представляет долгосрочную угрозу для мирного населения.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> – стран-сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> – призвали к немедленному прекращению боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> обязаться возобновить переговоры без условий.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578092086.html
https://ria.ru/20201002/armeniya-1578090168.html
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арцрун ованнисян, обсе, дональд трамп, владимир путин, сша, азербайджан, армения, в мире

Ереван обвинил Баку в использовании кассетных боеприпасов в Карабахе

11:33 02.10.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПредставитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил в пятницу об использовании Азербайджаном в Карабахе кассетных боеприпасов.
"Используют кассетные, а это следы элементов кассетных (боеприпасов - ред.)", - написал Ованнисян в Facebook, выложив фотографии.
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 10:59Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Ранее омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявил журналистам, что азербайджанская сторона использует кассетные боеприпасы во время боевых действий. В частности, по его словам, были применены запрещенные боеприпасы израильского производства, а также ракеты РСЗО "Смерч". Он добавил, что многие ранения были нанесены кассетными боеприпасами, кроме того, осталось много неразорвавшихся кассетных бомб, что представляет долгосрочную угрозу для мирного населения.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
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Вчера, 10:33Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения заявила о готовности к переговорам о прекращении огня в Карабахе
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрцрун ОваннисянОБСЕДональд ТрампВладимир ПутинСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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