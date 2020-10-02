https://ria.ru/20201002/karabakh-1578088168.html
В Карабахе рассказали об интенсивности ночных боев
Интенсивность боев в Нагорном Карабахе ночью в пятницу была несколько ниже, чем днем накануне, заявил заместитель командующего Армией обороны непризнанной... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T09:53
2020-10-02T09:53
2020-10-02T09:53
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
дональд трамп
нагорный карабах
владимир путин
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 2 окт - РИА Новости.</strong> Интенсивность боев в Нагорном Карабахе ночью в пятницу была несколько ниже, чем днем накануне, заявил заместитель командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян."Днем бои оставались интенсивными. Ночью динамика боестолкновений несколько ослабла. Основные направления - юг и север", - сообщил Саркисян на брифинге в Степанакерте.По его оценке, "противник все время атакует, его замысел - прорвать нашу оборону на северном и южном направлении".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ранее лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> – стран-сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> – призвали к немедленному прекращению боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> обязаться возобновить переговоры без условий.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578087279.html
https://ria.ru/20201002/obstrel-1578087138.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, дональд трамп, нагорный карабах, владимир путин, сша, азербайджан, армения, в мире
СТЕПАНАКЕРТ, 2 окт - РИА Новости. Интенсивность боев в Нагорном Карабахе ночью в пятницу была несколько ниже, чем днем накануне, заявил заместитель командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян.
"Днем бои оставались интенсивными. Ночью динамика боестолкновений несколько ослабла. Основные направления - юг и север", - сообщил Саркисян на брифинге в Степанакерте.
По его оценке, "противник все время атакует, его замысел - прорвать нашу оборону на северном и южном направлении".
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении
впервые. Президент Азербайджана
утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ранее лидеры России, США
и Франции
– стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ
– призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе
. Президенты Владимир Путин
, Дональд Трамп
и Эммануэль Макрон
выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван
и Баку
обязаться возобновить переговоры без условий.