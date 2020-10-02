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В Армении заявили о сбитом в Карабахе азербайджанском самолете
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в пятницу об уничтожении в Карабахе самолета и беспилотника ВВС Азербайджана. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T07:49
2020-10-02T10:10
минобороны армении
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> Шушан <a href="http://ria.ru/person_Tagui_Stepanjan/" target="_blank" data-auto="true">Степанян</a> сообщила в пятницу об уничтожении в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Карабахе</a> самолета и беспилотника ВВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>.Она отметила, что боевые действия продолжаются по всей протяженности линии соприкосновения. "Попытки противника прорвать оборону наших войск были сорваны", - добавила Степанян.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ранее лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> – стран-сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> обязаться возобновить переговоры без условий.
https://ria.ru/20201001/naemniki-1578062614.html
https://ria.ru/20201001/pogibshie-1578037895.html
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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минобороны армении, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Армении заявили о сбитом в Карабахе азербайджанском самолете

07:49 02.10.2020 (обновлено: 10:10 02.10.2020)
 
© AP Photo / Armenian Defense Ministry Военнослужащие армии Армении на позициях в Нагорном Карабахе
Военнослужащие армии Армении на позициях в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© AP Photo / Armenian Defense Ministry
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ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в пятницу об уничтожении в Карабахе самолета и беспилотника ВВС Азербайджана.
"Сегодня в 7.55 (6.55 мск) подразделения армянских сил ПВО на северо-восточном направлении линии соприкосновения сбили один самолет и беспилотник противника", - написала Степанян в Facebook.
Она отметила, что боевые действия продолжаются по всей протяженности линии соприкосновения. "Попытки противника прорвать оборону наших войск были сорваны", - добавила Степанян.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
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Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
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