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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/chicherina-1578102250.html
Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе
Певица Юлия Чичерина попала под обстрел беспилотников в Нагорном Карабахе, сообщил в телеграм-канале WarGonzo военный корреспондент Семен Пегов. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:53
2020-10-02T12:53
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
юлия чичерина
обсе
нагорный карабах
сша
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person__185/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Чичерина</a> попала под обстрел беспилотников в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, сообщил в телеграм-канале WarGonzo военный корреспондент Семен Пегов.Утром 2 октября артистка опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/julia_chicherina/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> фотографию в каске и бронежилете с отличительными знаками Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>.Как заявил РИА Новости представитель Чичериной, она находится в Нагорном Карабахе и пока не выходит на связь.Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из Советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> утратил контроль над регионом, с 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>.На прошлой неделе обстановка накалилась: Баку и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> обвинили друг друга в начале боевых действий. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a>&nbsp;утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны&nbsp;<a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, получившего поддержку <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.
https://ria.ru/20201001/boeviki-1578056619.html
https://ria.ru/20201001/posol-1578075713.html
Вряд ли жители горячих точек на территории бывшего СССР мечтают о таком "мире", который им везут чичерины, пореченковы и прочие подобные персонажи.
36
Какого черта она там делает
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нагорный карабах
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
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минобороны азербайджана, юлия чичерина, обсе, нагорный карабах, сша, азербайджан, армения, в мире

Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

12:53 02.10.2020
 
© Фото : @julia_chicherina/InstagramЮлия Чичерина
Юлия Чичерина - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : @julia_chicherina/Instagram
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Певица Юлия Чичерина попала под обстрел беспилотников в Нагорном Карабахе, сообщил в телеграм-канале WarGonzo военный корреспондент Семен Пегов.
"Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников", - написал он.
Утром 2 октября артистка опубликовала в Instagram фотографию в каске и бронежилете с отличительными знаками Вооруженных сил Армении.
Как заявил РИА Новости представитель Чичериной, она находится в Нагорном Карабахе и пока не выходит на связь.
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Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из Советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом, с 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
На прошлой неделе обстановка накалилась: Баку и Ереван обвинили друг друга в начале боевых действий. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаЮлия ЧичеринаОБСЕНагорный КарабахСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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