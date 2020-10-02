https://ria.ru/20201002/chicherina-1578102250.html

Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

Певица Юлия Чичерина попала под обстрел беспилотников в Нагорном Карабахе, сообщил в телеграм-канале WarGonzo военный корреспондент Семен Пегов. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:53

2020-10-02T12:53

2020-10-02T12:53

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

юлия чичерина

обсе

нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person__185/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Чичерина</a> попала под обстрел беспилотников в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, сообщил в телеграм-канале WarGonzo военный корреспондент Семен Пегов.Утром 2 октября артистка опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/julia_chicherina/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> фотографию в каске и бронежилете с отличительными знаками Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>.Как заявил РИА Новости представитель Чичериной, она находится в Нагорном Карабахе и пока не выходит на связь.Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из Советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> утратил контроль над регионом, с 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>.На прошлой неделе обстановка накалилась: Баку и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> обвинили друг друга в начале боевых действий. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, получившего поддержку <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.

https://ria.ru/20201001/boeviki-1578056619.html

https://ria.ru/20201001/posol-1578075713.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov Вряд ли жители горячих точек на территории бывшего СССР мечтают о таком "мире", который им везут чичерины, пореченковы и прочие подобные персонажи. 36

Denis Inkognito Какого черта она там делает 11

9

нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, юлия чичерина, обсе, нагорный карабах, сша, азербайджан, армения, в мире