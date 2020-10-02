https://ria.ru/20201002/bespilotnik-1578135299.html

Ереван заявил об уничтожении двух беспилотников в Карабахе

В Нагорном Карабахе сбили два беспилотника, сообщил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T22:39

2020-10-02T22:39

2020-10-03T00:01

арцрун ованнисян

обсе

дональд трамп

владимир путин

сша

азербайджан

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> сбили два беспилотника, сообщил представитель Министерства обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a>."Уничтожение продолжается", — написал он в <a href="https://www.facebook.com/arcrun/posts/3399470033421914" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Ранее Ованнисян заявил, что Ереван предоставит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> всю информацию о вражеских беспилотниках в небе над Арменией. При этом МИД страны назвал полеты азербайджанских дронов в регионе шагом к обострению конфликта.Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда автономная Нагорно-Карабахская область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом, с 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.На прошлой неделе обстановка накалилась. Баку и Ереван обвинили друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали участников противостояния прекратить столкновения, начать переговоры без предварительных условий, а также выразили соболезнования родственникам погибших в конфликте.

Ярослав Погодин Не знаю. Как по мне и Армения и Азербайджан роняют авторитет ОДКБ. Я бы обоим подзатыльники раздал. Не могут договариваться можем и имеем возможность восстановить границы СССР. Предлог каждая сторона более чем даёт. Да и диаспоры в России этого не заметят с обоих сторон 248

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18

сша

азербайджан

армения

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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