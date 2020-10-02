https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578082133.html

AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали санкции против Белоруссии, передает Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T02:08

2020-10-02T02:08

2020-10-02T02:16

протесты в белоруссии

нагорный карабах

александр лукашенко

алексей навальный

евросоюз

китай

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Лидеры стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> на саммите в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> согласовали санкции против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, передает <a href="https://www.afp.com/" target="_blank">Франс Пресс</a> со ссылкой на дипломатические источники.По данным агентства, введение санкций в отношении Белоруссии стало возможным благодаря изменению позиции Кипра. В обмен участники саммита согласились принять в отношении Турции жесткую резолюцию с угрозами санкций, на которых настаивали кипрские власти.Санкции касаются порядка 40 белорусских чиновников, обвиняемых западными странами в насилии против демонстрантов.Двухдневный саммит стран ЕС проходит в Брюсселе 1 и 2 октября. В его повестке отношения с <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>, ситуация в Восточном Средиземноморье, Белоруссии, <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, а также отношения с Россией в связи с инцидентом с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578081657.html

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нагорный карабах

китай

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, александр лукашенко, алексей навальный, евросоюз, китай, белоруссия, в мире