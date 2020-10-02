https://ria.ru/20201002/armeniya-1578105928.html

Ереван опубликовал видео удара по мосту между Арменией и Карабахом

Действующий при армянском правительстве Армянский единый информационный центр обнародовал кадры удара по мосту, связывающему Армению с Карабахом. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T13:42

2020-10-02T13:42

2020-10-02T17:42

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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт — РИА Новости.</strong> Действующий при армянском правительстве Армянский единый информационный центр обнародовал кадры удара по мосту, связывающему Армению с Карабахом."Вооруженные силы Азербайджана атакуют гражданские инфраструктуры и мирное население. На кадрах видно, как снаряд падает на мост на реке Акари, связывающий Армению с Арцахом (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.)", — говорится в аннотации к видео.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> — стран-сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> — призвали к немедленному прекращению боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Президенты выразили соболезнования семьям убитых и раненых, призвали <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> обязаться возобновить переговоры без условий.

https://ria.ru/20201002/stepanakert-1578104455.html

https://ria.ru/20201002/armeniya-1578102647.html

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Кадры взрыва моста, соединяющего Армению и Карабах Удар по мосту, соединяющему Армению и Карабах. Видео публикуют армянские власти 2020-10-02T13:42 true PT0M30S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, сша, азербайджан, армения, в мире