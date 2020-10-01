https://ria.ru/20201001/zayavlenie-1578063619.html

Путин, Макрон и Трамп сделали совместное заявление по Карабаху

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили согласованное заявление, посвященное обострению ситуации в Нагорном... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T17:19

2020-10-01T17:19

2020-10-02T01:51

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

леонид слуцкий

минобороны азербайджана

дональд трамп

совет федерации рф

госдума рф

алексей пушков

нагорно-карабахская республика

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577981752_0:0:3092:1739_1400x0_80_0_0_bc57441be42b416c530fd2f66b9d3e21.jpg

<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.</strong> Президенты России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выпустили согласованное заявление, посвященное обострению ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.О готовящемся заявлении лидеров трех стран Путин рассказал ранее на сегодняшнем совещании с постоянными членами Совета Безопасности России.В документе главы государств решительно осуждают эскалацию в регионе и призывают к немедленному прекращению огня и к возобновлению переговоров без предварительных условий.Путин, Трамп и Макрон также заявили, что скорбят о погибших и соболезнуют семьям убитых и раненых.Макрон, прибывший на саммит ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>, заявил сегодня, что продолжит обмениваться информацией с российским и американским коллегами по ситуации в Карабахе.Редкий пример единстваЧлен <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> назвал совместное заявление Путина, Трампа и Макрона редким примером единства мировых лидеров.Сенатор добавил, что "на другой чаше весов" лишь один президент — глава <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Реджеп Тайип Эрдоган. "Должно быть услышано в Баку и Ереване"Принятое заявление по Карабаху должно быть услышано в Баку и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a>, заявил председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.По его словам, сейчас для всего мирового сообщества самое важное — добиться прекращения огня в зоне противостояния.Слуцкий подчеркнул, что всем сторонам конфликта надо прислушаться к призыву сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> и вернуться за стол переговоров.Депутат напомнил, что силового решения конфликта не существует, в противном случае пожар в <a href="http://ria.ru/location_Zakavkaze/" target="_blank" data-auto="true">Закавказье</a> может перекинуться далеко за пределы региона.Обострение ситуацииСитуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В непризнанной республике заявили, что военные азербайджанской армии открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.Баку и Ереван вину за эскалацию возлагают друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявляет, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным ударам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, который получил поддержку Турции.Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Мировое сообщество, в том числе Россия, призывает противоборствующие стороны к сдержанности.Конфликт в Нагорном КарабахеКонфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992-го проходят переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности государства, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики, поскольку <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a>, будучи непризнанной, не участвует в переговорах.

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/makron-1578060620.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/karabakh-1578036419.html

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577946611.html

Олег Гайдамако Турция воду мутит. Своих боевиков из Сирии забросили. 15

7

нагорно-карабахская республика

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, минобороны азербайджана, дональд трамп, совет федерации рф, госдума рф, алексей пушков, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире