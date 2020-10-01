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В Twitter появился фейковый аккаунт правительства Казахстана
Фейковый аккаунт правительства Казахстана появился в Twitter, за его созданием, вероятно, стоят создатели сиквела фильма о Борате - вымышленном журналисте из... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T08:57
2020-10-01T08:57
памела андерсон
саша барон коэн
дональд трамп
джо байден
лос-анджелес
сша
twitter
казахстан
в мире
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<strong>АЛМА-АТА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Фейковый аккаунт правительства <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a> появился в <a href="https://twitter.com/KazakhstanGovt" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>, за его созданием, вероятно, стоят создатели сиквела фильма о Борате - вымышленном журналисте из Казахстана, которого сыграл британский комик <a href="http://ria.ru/person_Baron_Koehn_Sasha/" target="_blank" data-auto="true">Саша Барон Коэн</a>.В аккаунте, представленном как "официальный Twitter-аккаунт правительства Казахстана", незадолго до начала дебатов кандидатов в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> был опубликован видеоролик, прославляющий <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и поздравляющий его с победой в дебатах. Ролик озвучен голосом Бората. Авторы аккаунта также "спорят" с <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>, утверждая, что ношение масок не помогает от COVID-19 в отличие от уринотерапии, которую Трамп провел с двумя молодыми девушками-докторами из <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистана</a> в 2013 году. Как отмечается в твите, "терапия была настолько эффективна, что Трамп задекларировал ее как бизнес-расходы".По данным издания IndieWare, появление аккаунта является частью маркетинговой кампании продолжения фильма о Борате. Казахстанские официальные органы пока не комментировали появление в сети фейкового аккаунта.Ранее издание Variety сообщало, что продолжение фильма "Борат" британского комика Саши Барона <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Koehn/" target="_blank" data-auto="true">Коэна</a> под названием "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан" выйдет на платформе Amazon перед президентскими выборами в США.Сообщается, что вторая часть фильма снималась тайно во время пандемии. О чем пойдет речь в сиквеле, пока не известно, при этом самого Коэна недавно заметили в <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелесе</a> в образе его персонажа из первой части - казахстанского журналиста Бората Сагдиева.Первая часть фильма под названием "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана" вышла в прокат в 2006 году. В фильме британский комик Саша Барон Коэн играет роль казахстанского журналиста, который путешествует по США, чтобы жениться на звезде Playboy и сериала "Спасатели Малибу" <a href="http://ria.ru/person_Pamela_Anderson/" target="_blank" data-auto="true">Памеле Андерсон</a>. И по ходу фильма зритель узнает всевозможные смешные подробности из жизни современного Казахстана.Между тем ранее в интервью РИА Новости председатель комитета международной информации министерства иностранных дел республики Роман Василенко заявил, что ничего обидного для Казахстана в этом фильме он не видит. По оценке дипломата, этот фильм является сатирой на предрассудки, существующие в странах запада, прежде всего, в США.Первый президент Казахстана <a href="http://ria.ru/person_Nursultan_Nazarbaev/" target="_blank" data-auto="true">Нурсултан Назарбаев</a> еще в 2006 году, через несколько месяцев после начала мирового проката картины, заявил, что американский фильм-комедия о казахе Борате сыграл позитивную роль для страны. Президент тогда призвал относиться к фильму с юмором, а о реальном имидже Казахстана судить по конкретным достижениям страны и пригласил актера Коэна приехать в Казахстан.
https://ria.ru/20171219/1511291594.html
https://ria.ru/20171217/1511127983.html
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лос-анджелес
сша
казахстан
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памела андерсон, саша барон коэн, дональд трамп, джо байден, лос-анджелес, сша, twitter, казахстан, в мире

В Twitter появился фейковый аккаунт правительства Казахстана

08:57 01.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМечеть "Нур Астана" в Нур-Султане
Мечеть Нур Астана в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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АЛМА-АТА, 1 окт - РИА Новости. Фейковый аккаунт правительства Казахстана появился в Twitter, за его созданием, вероятно, стоят создатели сиквела фильма о Борате - вымышленном журналисте из Казахстана, которого сыграл британский комик Саша Барон Коэн.
В аккаунте, представленном как "официальный Twitter-аккаунт правительства Казахстана", незадолго до начала дебатов кандидатов в президенты США был опубликован видеоролик, прославляющий Дональда Трампа и поздравляющий его с победой в дебатах. Ролик озвучен голосом Бората. Авторы аккаунта также "спорят" с Джо Байденом, утверждая, что ношение масок не помогает от COVID-19 в отличие от уринотерапии, которую Трамп провел с двумя молодыми девушками-докторами из Узбекистана в 2013 году. Как отмечается в твите, "терапия была настолько эффективна, что Трамп задекларировал ее как бизнес-расходы".
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По данным издания IndieWare, появление аккаунта является частью маркетинговой кампании продолжения фильма о Борате. Казахстанские официальные органы пока не комментировали появление в сети фейкового аккаунта.
Ранее издание Variety сообщало, что продолжение фильма "Борат" британского комика Саши Барона Коэна под названием "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан" выйдет на платформе Amazon перед президентскими выборами в США.
Сообщается, что вторая часть фильма снималась тайно во время пандемии. О чем пойдет речь в сиквеле, пока не известно, при этом самого Коэна недавно заметили в Лос-Анджелесе в образе его персонажа из первой части - казахстанского журналиста Бората Сагдиева.
Первая часть фильма под названием "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана" вышла в прокат в 2006 году. В фильме британский комик Саша Барон Коэн играет роль казахстанского журналиста, который путешествует по США, чтобы жениться на звезде Playboy и сериала "Спасатели Малибу" Памеле Андерсон. И по ходу фильма зритель узнает всевозможные смешные подробности из жизни современного Казахстана.
Между тем ранее в интервью РИА Новости председатель комитета международной информации министерства иностранных дел республики Роман Василенко заявил, что ничего обидного для Казахстана в этом фильме он не видит. По оценке дипломата, этот фильм является сатирой на предрассудки, существующие в странах запада, прежде всего, в США.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев еще в 2006 году, через несколько месяцев после начала мирового проката картины, заявил, что американский фильм-комедия о казахе Борате сыграл позитивную роль для страны. Президент тогда призвал относиться к фильму с юмором, а о реальном имидже Казахстана судить по конкретным достижениям страны и пригласил актера Коэна приехать в Казахстан.
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Памела АндерсонСаша Барон КоэнДональд ТрампДжо БайденЛос-АнджелесСШАTwitterКазахстанВ мире
 
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