В Twitter появился фейковый аккаунт правительства Казахстана
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АЛМА-АТА, 1 окт - РИА Новости. Фейковый аккаунт правительства Казахстана появился в Twitter, за его созданием, вероятно, стоят создатели сиквела фильма о Борате - вымышленном журналисте из Казахстана, которого сыграл британский комик Саша Барон Коэн.
В аккаунте, представленном как "официальный Twitter-аккаунт правительства Казахстана", незадолго до начала дебатов кандидатов в президенты США был опубликован видеоролик, прославляющий Дональда Трампа и поздравляющий его с победой в дебатах. Ролик озвучен голосом Бората. Авторы аккаунта также "спорят" с Джо Байденом, утверждая, что ношение масок не помогает от COVID-19 в отличие от уринотерапии, которую Трамп провел с двумя молодыми девушками-докторами из Узбекистана в 2013 году. Как отмечается в твите, "терапия была настолько эффективна, что Трамп задекларировал ее как бизнес-расходы".
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По данным издания IndieWare, появление аккаунта является частью маркетинговой кампании продолжения фильма о Борате. Казахстанские официальные органы пока не комментировали появление в сети фейкового аккаунта.
Ранее издание Variety сообщало, что продолжение фильма "Борат" британского комика Саши Барона Коэна под названием "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан" выйдет на платформе Amazon перед президентскими выборами в США.
Сообщается, что вторая часть фильма снималась тайно во время пандемии. О чем пойдет речь в сиквеле, пока не известно, при этом самого Коэна недавно заметили в Лос-Анджелесе в образе его персонажа из первой части - казахстанского журналиста Бората Сагдиева.
Первая часть фильма под названием "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана" вышла в прокат в 2006 году. В фильме британский комик Саша Барон Коэн играет роль казахстанского журналиста, который путешествует по США, чтобы жениться на звезде Playboy и сериала "Спасатели Малибу" Памеле Андерсон. И по ходу фильма зритель узнает всевозможные смешные подробности из жизни современного Казахстана.
Между тем ранее в интервью РИА Новости председатель комитета международной информации министерства иностранных дел республики Роман Василенко заявил, что ничего обидного для Казахстана в этом фильме он не видит. По оценке дипломата, этот фильм является сатирой на предрассудки, существующие в странах запада, прежде всего, в США.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев еще в 2006 году, через несколько месяцев после начала мирового проката картины, заявил, что американский фильм-комедия о казахе Борате сыграл позитивную роль для страны. Президент тогда призвал относиться к фильму с юмором, а о реальном имидже Казахстана судить по конкретным достижениям страны и пригласил актера Коэна приехать в Казахстан.
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