https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

Может ли Турция вытеснить Россию из Закавказья?

Война в Карабахе может привести к потере нашего влияния в Закавказье — именно об этом все чаще говорят в России, одни с тревогой, другие (вечные борцы с русским РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T08:00

2020-10-01T08:00

2020-10-01T08:00

нагорный карабах

сергей лавров

реджеп тайип эрдоган

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мнение - авторы

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Война в Карабахе может привести к потере нашего влияния в <a href="http://ria.ru/location_Zakavkaze/" target="_blank" data-auto="true">Закавказье</a> — именно об этом все чаще говорят в России, одни с тревогой, другие (вечные борцы с русским империализмом) с надеждой. И если Россия потеряет, то приобретет, конечно же, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> — поэтому, дескать, нужно решительно поддержать одну из сторон конфликта, предупредив турок о недопустимости вмешательства. Иначе все потеряем — <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> проиграет и разочаруется в России (и переориентируется на Запад), а <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> убедится в эффективности турецкой поддержки и тоже охладеет к <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Турция же станет самой влиятельной силой на Южном Кавказе и начнет активнее ставить палки в колеса России на других направлениях, в первую очередь сирийском и ливийском. В общем, вернутся времена русско-турецких войн.Эта концепция в целом ущербна и неправильна — Россия не будет никого поддерживать в этой бессмысленной войне и добьется ее скорого прекращения, не потеряв при этом влияния в регионе. Однако все эти страхи части нашей публики активно подпитывают громкие заявления турецких руководителей. Которые, в отличие от российских, не только не призывают к прекращению огня, но и всячески поддерживают <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>, попутно упрекая Россию. То Эрдоган скажет, что сейчас нагорнокарабахский конфликт должен быть решен раз и навсегда, а великие державы не должны давать ему советов по этому вопросу:То министр иностранных дел Турции <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a> заявит, что "мы вместе с Азербайджаном и за столом переговоров, и на поле боя. Это не пустые слова. Какая бы помощь ни понадобилась Азербайджану, мы готовы ее оказать". А заодно и обратится "ко всей мировой общественности, в частности к <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>", с протестом против двойных стандартов:То есть Турция напоминает России о своем непризнании Крыма, о том, что не поддерживает Россию в вопросе <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южной Осетии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазии</a>, а теперь еще и игнорирует призывы Москвы прекратить подливать масло в огонь. Неужели Эрдоган решил перейти черту в отношениях с Путиным, поставить под удар русско-турецкое взаимодействие? Причем если после того, как турки в ноябре 2015-го сбили наш <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> , замороженные на девять месяцев отношения удалось восстановить, то новой ссоры они могут и не выдержать.Нет, несмотря на всю воинственную риторику, Турция не хочет рисковать отношениями с Россией — и не будет вмешиваться в армяно-азербайджанскую войну. Сообщения о переброшенных из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> боевиках, как и об уничтожении армянского Су-25 турецким <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a>, относятся к дезинформации. Однако политическое вмешательство Турции, конечно, есть — и оно уже приобрело внушительные масштабы. Зачем это <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a>, чего она добивается?Хочет вытеснить Россию с Южного Кавказа? Но это нереально — Кавказ несколько веков был зоной соперничества и столкновений России и Турции, по итогам которого он оказался в составе нашей страны. Распад <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> не означал ухода Закавказья из российской зоны влияния — даже сложные отношения, а потом и война с Грузией (не сумевшей принять того факта, что ее распад стал следствием развала СССР, которого она же активно добивалась) не лишили Москву контрольного пакета влияния в регионе. Да, Турция давно уже скупила половину Грузии, да, с Азербайджаном у нее "два государства одного народа" — но исторически, экономически и человечески все три республики очень плотно завязаны на Россию. Даже не имеющая дипломатических отношений с Российской Федерацией Грузия нуждается в России: живущие в России грузины, в том числе и владеющие крупным бизнесом, приезжающие русские туристы, внушительная российская собственность в самой республике. Да, Грузия пытается играть с <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> — но географию не обманешь, а Россия категорически против вступления несостоявшегося государства в Североатлантический альянс. При этом Москве нет особого дела до ползучего отуречивания грузинской экономики.Турция может и дальше усиливать свое влияние в Закавказье, но только не пытаясь делать ставку на вытеснение России из региона, не за счет игры на ослабление российских позиций. А именно последнее сейчас и пытается сделать Эрдоган. Поддержка войны в Карабахе нужна ему для того, чтобы Россия согласилась на совместную с Турцией работу по урегулированию карабахского вопроса. По сути, именно об этом и сказал Чавушоглу:Глава турецкого МИД не видит противоречий — мол, если в Сирии сумели с Россией договориться, то почему здесь нельзя сделать так же? Нельзя — потому что в Сирии к моменту появления там России уже четыре года шла война, а в Карабахе она закончилась в 1994-м. Нельзя — потому что хотя Сирия относится к зоне жизненных интересов Турции точно так же, как и Армения с Азербайджаном относятся к российской зоне интересов, в Сирии Турция не имела решающего влияния. И не могла в одиночку ничего сделать — шла гражданская война, множились боевики <a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">ИГИЛ</a>*, действовало немало других внешних игроков, включая <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Соединенные Штаты</a>. Взаимодействие с Россией, укрепившей <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башара Асада</a>, было в конечном счете выгодно Турции, потому что помогало ей защитить свои интересы на севере Сирии. Но зачем Москве кооперироваться с Анкарой в Карабахе? Чтобы развязать войну, в которой Россия категорически не заинтересована?Чтобы помочь урегулировать карабахский вопрос за столом переговоров? Однако появление Турции в качестве посредника или представителя Азербайджана лишь напугает армян. И самое главное: зачем России помогать укреплению позиций Турции в зоне наших жизненных интересов? Потому что турки и азербайджанцы — это практически один народ?Но русские и украинцы тоже едины, однако Турция поддерживает ставку Запада на атлантизацию Украины. При всей положительной динамике роста самостоятельности Турции при Эрдогане, приведшей и к ослаблению ориентации на Запад, и к укреплению отношений с Россией (самым знаковым событием тут стала покупка <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a>), Турция все еще остается членом НАТО. Альянса, явно направленного не просто на сдерживание России, но и на вытеснение нашей страны со всего постсоветского пространства. Турция хочет быть влиятельной силой на Кавказе в качестве национального государства, а не члена НАТО? Ну так это сейчас так, а что будет через десять лет? Или — если Эрдогана сменят верные атлантисты?Вот когда Турция выйдет из НАТО и вступит, скажем, в Евразийский союз, тогда она окажется в едином пространстве с тюркскими народами бывшего СССР — тем же <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстаном</a>, а там и Азербайджан непременно подтянется.Сейчас же Турция может поучаствовать в закавказской политике только одним способом — перестать призывать Азербайджан разрубить карабахский узел силой. Армяно-азербайджанский конфликт все равно не имеет военного решения, не говоря уже о том, что российское присутствие и влияние делает войну бессмысленной. Россия и Турция вместе уже добились очень многого — и еще больше могут сделать, если продолжат координировать свои усилия на мировой арене.Было бы абсолютным безумием ставить под удар весь комплекс российско-турецких отношений из-за тяжелейшего, не требующего немедленного решения (да и не имеющего его) карабахского узла, и можно быть уверенным в том, что <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджеп Эрдоган</a> на такое точно не способен. Громкие слова, но стратегическое видение (в первую очередь национальных интересов Турции), рациональные поступки и умение договариваться с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> — вот что отличало 17 лет их взаимоотношений, ставших временем небывалого подъема российско-турецкой кооперации. Направленной в будущее — а не к попыткам переиграть итоги русско-турецких войн за Кавказ.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20151124/1327555916.html

https://ria.ru/20191128/1561721498.html

https://ria.ru/20200930/karabakh-1578003900.html

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577883254.html

Leonid Prokl Много текста но все это предположения автора и его желания. Но как говорят- мы предполагаем а бог располагает. Или время покажет. Но то чо Россия может потерять влияние это точно если ничего кроме слов не делать. 28

Джейхун Тахиров Причина, по которой позиции России ослаблены в регионе, это нерешённость карабахской проблемы в течении 30 лет. Нужно не допустить, чтобы Азербайджан полностью и бесповоротно разочаровался в России, а для этого нужно решить карабахский вопрос сегодня и окончательно - территория должна вернуться в состав Азербайджана. Россия полностью осведомлена в том, что сейчас происходит в Карабахе, и есть определённые договоренности между ней и Турцией. 18

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нагорный карабах

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2020

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

нагорный карабах, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, авторы, мнение - авторы