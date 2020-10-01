https://ria.ru/20201001/remont-1578037574.html

Хирургический корпус больницы в Тынде отремонтируют к сентябрю 2021 года

Хирургический корпус Тындинской больницы в Амурской области полностью отремонтируют к сентябрю 2021 года, до конца текущего года в эксплуатацию введут два этажа РИА Новости, 01.10.2020

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василий орлов

совет федерации рф

амурская область

тында

сковородинский район

общество

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 окт - РИА Новости.</strong> Хирургический корпус Тындинской больницы в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> полностью отремонтируют к сентябрю 2021 года, до конца текущего года в эксплуатацию введут два этажа здания, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a>.Подрядчик начал ремонт корпуса в июле, Орлов оценил проведение работ вместе с бригадиром стройки Байкало-Амурской магистрали, Героем Социалистического Труда Иваном Варшавским, который рассказал в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a> о проблемах местной медицины."Объект достаточно крупный, деньги выделялись по просьбе известного тындинца Ивана Варшавского. Сегодня мы с ним вместе побывали на объекте. В сроках нас немного "подвинул" коронавирус, но на сегодняшний день подрядчик работает эффективно, до конца этого года в эксплуатацию будут введены первые два этажа, весь корпус завершим к сентябрю 2021 года", - цитирует Орлова правительство Амурской области.Варшавский живет в <a href="http://ria.ru/location_Tynda/" target="_blank" data-auto="true">Тынде</a> 46 лет, в июле 2019 года он рассказал в Совете Федерации, что для ремонта больницы и увеличения койко-мест нужна федеральная помощь, после этого из резервного фонда правительства России было выделено около 161 миллиона рублей."Еще более 87 миллионов рублей планируется выделить в 2021 году. Проведение работ было решено разделить на два года - 2020 и 2021", - уточняет правительство Приамурья.Рабочие по плану в первую очередь должны отремонтировать приемное отделение и реанимацию, в обновленном здании развернут 160 коек круглосуточного пребывания. В хирургическом комплексе планируют оборудовать стационарный комплекс первично-сосудистого центра, а также травматотологический центр. Медпомощь здесь смогут получать не только жители Тынды, но и Тындинского, Зейского и <a href="http://ria.ru/location_Skovorodinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сковородинского районов</a>.Проведение ремонта контролируют с помощью десяти камер видеонаблюдения.

https://ria.ru/20200929/programma-1577922946.html

https://ria.ru/20200925/priamure-1577739557.html

амурская область

тында

сковородинский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, совет федерации рф, амурская область, тында, сковородинский район, общество