Хирургический корпус больницы в Тынде отремонтируют к сентябрю 2021 года
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 окт - РИА Новости. Хирургический корпус Тындинской больницы в Амурской области полностью отремонтируют к сентябрю 2021 года, до конца текущего года в эксплуатацию введут два этажа здания, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
Подрядчик начал ремонт корпуса в июле, Орлов оценил проведение работ вместе с бригадиром стройки Байкало-Амурской магистрали, Героем Социалистического Труда Иваном Варшавским, который рассказал в Совете Федерации о проблемах местной медицины.
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"Объект достаточно крупный, деньги выделялись по просьбе известного тындинца Ивана Варшавского. Сегодня мы с ним вместе побывали на объекте. В сроках нас немного "подвинул" коронавирус, но на сегодняшний день подрядчик работает эффективно, до конца этого года в эксплуатацию будут введены первые два этажа, весь корпус завершим к сентябрю 2021 года", - цитирует Орлова правительство Амурской области.
Варшавский живет в Тынде 46 лет, в июле 2019 года он рассказал в Совете Федерации, что для ремонта больницы и увеличения койко-мест нужна федеральная помощь, после этого из резервного фонда правительства России было выделено около 161 миллиона рублей.
"Еще более 87 миллионов рублей планируется выделить в 2021 году. Проведение работ было решено разделить на два года - 2020 и 2021", - уточняет правительство Приамурья.
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Рабочие по плану в первую очередь должны отремонтировать приемное отделение и реанимацию, в обновленном здании развернут 160 коек круглосуточного пребывания. В хирургическом комплексе планируют оборудовать стационарный комплекс первично-сосудистого центра, а также травматотологический центр. Медпомощь здесь смогут получать не только жители Тынды, но и Тындинского, Зейского и Сковородинского районов.
Проведение ремонта контролируют с помощью десяти камер видеонаблюдения.