https://ria.ru/20201001/potok-1578046077.html

Эксперты оценили ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

Строительство "Северного потока 2" может быть сопряжено с трудностями, но проект выгоден Германии, поэтому газопровод будет достроен, а в перспективе могут... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T13:17

2020-10-01T13:17

2020-10-01T13:17

allseas

майк помпео

uniper

северный поток — 2

хайко маас

газпром

александр рар

сша

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Строительство "Северного потока 2" может быть сопряжено с трудностями, но проект выгоден <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, поэтому газопровод будет достроен, а в перспективе могут появиться еще несколько веток газопровода, заявили эксперты в ходе онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня"."<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток-2</a>" - всего-навсего инструмент влияния коллективного Запада на Россию, во главе этого коллективного Запада стоят США", - сказал заместитель директора Института <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Belov/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Белов</a>.По его словам, пока <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюссель</a> и <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> держат удар, однако канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> находится под жестким давлением оппозиции и других мнений, в частности, министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Мааса</a>. По мнению, <a href="http://ria.ru/person_ValerijjBelov/" target="_blank" data-auto="true">Белова</a>, ситуация вокруг "Северного потока 2" является "чисто политической амбицией США". "Я считаю, что с большими трудностями, но он будет достроен", - завил он."Мой прогноз – что сложности будут, но проект будет достраиваться. Что в эту пользу говорит? Если мы смотрим на долгосрочную перспективу, на 2050 год, газотрубопроводная система, идущая из России, в том числе через <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, "Северные потоки" будут использоваться для поставок водорода. Водород может подмешиваться уже сейчас в газ, поставляемый из России", - сказал он.Эксперт добавил, что "ни Германия, ни Европа не могут себя обеспечить в будущем водородом – речь идет о зеленом водороде, который производится с помощью электролизеров, где электроэнергия поступает из возобновляемых источников энергии, а для переходного периода, допустим, и так называемый голубой и бирюзовый водород, который может идти из России". "Я предполагаю, что в будущем вполне можно будет строить и пятую, и шестую ветки, потому что технически это обоснованно и речь идет уже о другом газе", - пояснил эксперт."Главное, чего мы должны бояться, - это американских жесточайших санкций. Если американцы пойдут ва-банк, то они смогут запугать западные компании и, может быть, приостановить строительство газопровода, но будет ответная реакция в Германии", - отметил политолог <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Rar/" target="_blank" data-auto="true">Александр Рар</a>.По словам врио директора <a href="http://ria.ru/organization_Biblioteka_akademicheskogo_Instituta_nauchnojj_informacii_po_obshhestvennym_naukam_INION/" target="_blank" data-auto="true">ИНИОН</a> РАН, члена-корреспондента РАН Алексея Кузнецова, проблема "Северного потока" – это недобросовестная конкуренция <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые преследуют только свои интересы. "Вопрос в том, насколько у США хватит рычагов давления на Германию и другие страны, а рычаги будут самые жесткие и безусловно противоречащие любым нормам международного права и евроатлантической солидарности, потому что вторичные санкции США против европейских компаний сами по себе абсолютно незаконны", - сказал он.Эксперт считает, что "в данном случае это момент истины для Европейского союза и Германии, насколько та же Германия спустя 30 лет после уникальной возможности, предоставленной Советским Союзом, стать суверенным государством, действительно в состоянии продолжать следовать в фарватере США или отстаивать свои интересы, потому что очевидно что "Северный поток" в большей степени интересен Германии, нежели России"."Так как России в любом случае придется продавать свой газ в ту или иную страну, а Германия реально получает возможность эксплуатировать все положительные моменты, связанные с тем, что газопровод проходит именно по ее территории", - заключил эксперт.Госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявлял, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> создает коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока 2", и надеется, что газопровод не будет достроен. Он также добавил, что Соединенные Штаты могут подготовить ответ на ситуацию с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект. Вместе с тем звучат и более взвешенные позиции. В Кремле ранее призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзу</a>, и в первую очередь Германии.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до Германии. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером - "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>". Европейские партнеры - <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell/" target="_blank" data-auto="true">Royal Dutch Shell</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, <a href="http://ria.ru/organization_ENGIE/" target="_blank" data-auto="true">Engie</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank" data-auto="true">Uniper</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank" data-auto="true">Wintershall</a> - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение санкций против проекта.

https://ria.ru/20201001/potok-1578033172.html

https://ria.ru/20200930/ssha-1578021799.html

https://ria.ru/20200923/gaz-1577666222.html

4

сша

берлин (город)

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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