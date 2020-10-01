https://ria.ru/20201001/posol-1578075713.html

Армения отозвала посла в Израиле из-за поставок оружия Азербайджану

Армения отзывает посла в Израиле для консультаций из-за поставок этой страной оружия Азербайджану, заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь МИД Анна... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T20:19

2020-10-01T20:19

2020-10-01T22:36

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

азербайджан

армения

израиль

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> отзывает посла в <a href="https://ria.ru/location_Israel/" target="_blank">Израиле</a> для консультаций из-за поставок этой страной оружия <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджану</a>, заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ранее лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> (стран — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>) призвали к немедленному прекращению боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201001/zayavlenie-1578063619.html

nezis Какая то мааааленькая Армения, а гордости так нормально. Молодцы. 113

Сергей Тарасов Но Россия заняла самую выгодную позицию, осуществляет поставки обеим сторонам. 54

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азербайджан

армения

израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, армения, израиль, в мире