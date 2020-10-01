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В Петербурге выявили группу по продаже детей в соцсети "ВКонтакте"
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина направила в правоохранительные органы материалы, связанные с существованием открытой группы по РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T17:09
2020-10-01T17:36
ленинградская область
санкт-петербург
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. </strong>Уполномоченный по правам ребенка в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> Анна Митянина направила в правоохранительные органы материалы, связанные с существованием открытой группы по продаже детей в соцсети "ВКонтакте", сообщил РИА Новости в четверг представитель аппарата омбудсмена."Нам стало известно о существовании в социальной сети "ВКонтакте" открытой группы с предложениями о продаже детей, в том числе и новорожденных. Аппарат уполномоченного по правам ребенка собрал всю соответствующую информацию и предоставил ее в органы правопорядка", - сказал собеседник агентства.По его словам, обращение Митяниной с просьбой отреагировать на эту ситуацию направлено в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, а также в следственные органы и городскую прокуратуру. Также аппарат детского омбудсмена обратился к администрации социальной сети с тем, чтобы сообщество было заблокировано.Комментарием сети "ВКонтакте" РИА Новости пока не располагает. Группа, где публикуются, в частности, объявления беременных женщин о возможности продажи детей после их рождения, а также сообщения потенциальных усыновителей, открыта для всех пользователей. Сейчас в ней состоят 962 человека.Ранее аппарат уполномоченного по правам ребенка уже обращался к правоохранителям в связи с публикацией сообщений о продаже детей на интернет-ресурсе бесплатных объявлений. Так, по решению прокуратуры в июне жителя Петербурга, который сообщил на Avito, что "маленький вредитель ищет новых родителей", привлекли к административной ответственности и оштрафовали.
https://ria.ru/20200624/1573398330.html
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ленинградская область
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ленинградская область, санкт-петербург, общество

В Петербурге выявили группу по продаже детей в соцсети "ВКонтакте"

17:09 01.10.2020 (обновлено: 17:36 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте"
Страница социальной сети Вконтакте - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина направила в правоохранительные органы материалы, связанные с существованием открытой группы по продаже детей в соцсети "ВКонтакте", сообщил РИА Новости в четверг представитель аппарата омбудсмена.
"Нам стало известно о существовании в социальной сети "ВКонтакте" открытой группы с предложениями о продаже детей, в том числе и новорожденных. Аппарат уполномоченного по правам ребенка собрал всю соответствующую информацию и предоставил ее в органы правопорядка", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, обращение Митяниной с просьбой отреагировать на эту ситуацию направлено в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в следственные органы и городскую прокуратуру. Также аппарат детского омбудсмена обратился к администрации социальной сети с тем, чтобы сообщество было заблокировано.
Комментарием сети "ВКонтакте" РИА Новости пока не располагает. Группа, где публикуются, в частности, объявления беременных женщин о возможности продажи детей после их рождения, а также сообщения потенциальных усыновителей, открыта для всех пользователей. Сейчас в ней состоят 962 человека.
Ранее аппарат уполномоченного по правам ребенка уже обращался к правоохранителям в связи с публикацией сообщений о продаже детей на интернет-ресурсе бесплатных объявлений. Так, по решению прокуратуры в июне жителя Петербурга, который сообщил на Avito, что "маленький вредитель ищет новых родителей", привлекли к административной ответственности и оштрафовали.
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