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Финал конкурса "Учитель будущего" пройдет 2021 году в Санкт-Петербурге
Финал конкурса "Учитель будущего" пройдет в I квартале 2021 года в Санкт-Петербурге, финалисты смогут пройти программу по совершенствованию своего мастерства,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:35
2020-10-01T15:40
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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости.</strong> Финал конкурса "Учитель будущего" пройдет в I квартале 2021 года в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, финалисты смогут пройти программу по совершенствованию своего мастерства, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяны Голиковой</a>.Голикова провела заседание организационного комитета профессионального конкурса "Учитель будущего". Он проводится в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование" при поддержке Министерства просвещения России.Конкурс поможет выделить лучшие современные педагогические практики и новаторские подходы в образовании, а также посодействует продвижению талантливых педагогов, которые умеют работать сообща и стремятся к совершенствованию своих профессиональных знаний и навыков."По результатам обсуждения оргкомитет принял решение перенести финал конкурса с октября текущего года на I квартал 2021 года с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Местом проведения финала был выбран Санкт-Петербург", — говорится в сообщении.Уточняется, что вопрос о возможности проведения финала с учетом эпидемиологической ситуации и мер профилактики распространения COVID-19 поручено проработать министерству просвещения РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга.На конкурс поступило более 39 тысяч заявок из всех регионов страны. По итогам дистанционного этапа были определены 423 команды, в состав которых вошли 1269 учителей. Для финалистов конкурса подготовлена программа совершенствования профессионального мастерства."Учитель будущего" — это уникальный педагогический проект, в котором проявляется весь масштаб и многогранность профессии. Это новая платформа, где учителя могут обмениваться опытом и повышать свое профессиональное мастерство", — отметила Татьяна Голикова, слова которой привели в секретариате.Согласно сообщению, на заседании также был поддержан запуск отдельного студенческого трека, принять участие в котором смогут студенты третьего и старших курсов.
https://ria.ru/20191217/1562484187.html
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социальный навигатор, сн_образование, образование - общество

Финал конкурса "Учитель будущего" пройдет 2021 году в Санкт-Петербурге

15:35 01.10.2020 (обновлено: 15:40 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоНа уроке. Средняя школа № 402
На уроке. Средняя школа № 402 - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Финал конкурса "Учитель будущего" пройдет в I квартале 2021 года в Санкт-Петербурге, финалисты смогут пройти программу по совершенствованию своего мастерства, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Голикова провела заседание организационного комитета профессионального конкурса "Учитель будущего". Он проводится в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование" при поддержке Министерства просвещения России.
Конкурс поможет выделить лучшие современные педагогические практики и новаторские подходы в образовании, а также посодействует продвижению талантливых педагогов, которые умеют работать сообща и стремятся к совершенствованию своих профессиональных знаний и навыков.
"По результатам обсуждения оргкомитет принял решение перенести финал конкурса с октября текущего года на I квартал 2021 года с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Местом проведения финала был выбран Санкт-Петербург", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что вопрос о возможности проведения финала с учетом эпидемиологической ситуации и мер профилактики распространения COVID-19 поручено проработать министерству просвещения РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга.
На конкурс поступило более 39 тысяч заявок из всех регионов страны. По итогам дистанционного этапа были определены 423 команды, в состав которых вошли 1269 учителей. Для финалистов конкурса подготовлена программа совершенствования профессионального мастерства.
"Учитель будущего" — это уникальный педагогический проект, в котором проявляется весь масштаб и многогранность профессии. Это новая платформа, где учителя могут обмениваться опытом и повышать свое профессиональное мастерство", — отметила Татьяна Голикова, слова которой привели в секретариате.
Согласно сообщению, на заседании также был поддержан запуск отдельного студенческого трека, принять участие в котором смогут студенты третьего и старших курсов.
 
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